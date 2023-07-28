https://ria.ru/20230728/torgovlya-1886987521.html
Россия и Африка договорились расширять торговлю в сфере энергетики
Россия и Африка договорились расширять торговлю в сфере энергетики - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка договорились расширять торговлю в сфере энергетики
Россия и страны Африки договорились расширять торговлю и привлечение инвестиций в энергетике и проекты в нефтегазовом секторе, говорится в Плане действий форума РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:34
2023-07-28T20:34
2023-07-28T20:34
экономика
технологии
россия
африка
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились расширять торговлю и привлечение инвестиций в энергетике и проекты в нефтегазовом секторе, говорится в Плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Расширять торговлю и привлечение инвестиций в энергетический сектор, в том числе в энергетическую инфраструктуру и проекты в нефтегазовом секторе, в производство аккумуляторов в Африке, а также выявлять инвестиционные возможности в рамках крупных проектов, касающихся энергетической инфраструктуры, включая технологии использования возобновляемых источников энергии и энергоэффективные технологии", - говорится в плане.
https://ria.ru/20230728/torgovlya-1886987187.html
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экономика, технологии, россия, африка, форум "россия — африка"
Экономика, Технологии, Россия, Африка, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка договорились расширять торговлю в сфере энергетики
Россия и Африка расширят торговлю в энергетике и проекты в нефтегазовом секторе