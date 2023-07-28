https://ria.ru/20230728/torgovlya-1886987187.html
Россия и Африка выступают против односторонних мер по ограничению торговли
Россия и Африка выступают против односторонних мер по ограничению торговли - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка выступают против односторонних мер по ограничению торговли
Россия и страны Африки выступают против применения любых односторонних мер, направленных на ограничение торговли и инвестиций, говорится в плане действий форума РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:31
2023-07-28T20:31
2023-07-28T20:31
экономика
здоровье - общество
африка
россия
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки выступают против применения любых односторонних мер, направленных на ограничение торговли и инвестиций, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "В соответствии с международными обязательствами, а также с национальными законодательствами Россия и Африка намерены сотрудничать в следующих областях: ... Выступать против применения любых односторонних мер, направленных на ограничение торговли и инвестиций", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20230728/torgovlya-1886984452.html
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экономика, здоровье - общество, африка, россия, форум "россия — африка"
Экономика, Здоровье - Общество, Африка, Россия, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка выступают против односторонних мер по ограничению торговли
Россия и страны Африки выступают против любых односторонних мер по ограничению торговли