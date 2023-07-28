https://ria.ru/20230728/torgovlya-1886987187.html

Россия и Африка выступают против односторонних мер по ограничению торговли

Россия и Африка выступают против односторонних мер по ограничению торговли - РИА Новости, 28.07.2023

Россия и Африка выступают против односторонних мер по ограничению торговли

Россия и страны Африки выступают против применения любых односторонних мер, направленных на ограничение торговли и инвестиций, говорится в плане действий форума РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:31

2023-07-28T20:31

2023-07-28T20:31

экономика

здоровье - общество

африка

россия

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки выступают против применения любых односторонних мер, направленных на ограничение торговли и инвестиций, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "В соответствии с международными обязательствами, а также с национальными законодательствами Россия и Африка намерены сотрудничать в следующих областях: ... Выступать против применения любых односторонних мер, направленных на ограничение торговли и инвестиций", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20230728/torgovlya-1886984452.html

африка

россия

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2023

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экономика, здоровье - общество, африка, россия, форум "россия — африка"