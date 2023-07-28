Рейтинг@Mail.ru
Россия и Африка выступают против односторонних мер по ограничению торговли - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/torgovlya-1886987187.html
Россия и Африка выступают против односторонних мер по ограничению торговли
Россия и Африка выступают против односторонних мер по ограничению торговли - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка выступают против односторонних мер по ограничению торговли
Россия и страны Африки выступают против применения любых односторонних мер, направленных на ограничение торговли и инвестиций, говорится в плане действий форума РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:31
2023-07-28T20:31
экономика
здоровье - общество
африка
россия
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886585807_0:179:3322:2048_1920x0_80_0_0_3b20d48743e201687e3bce1ccdc1719f.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки выступают против применения любых односторонних мер, направленных на ограничение торговли и инвестиций, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "В соответствии с международными обязательствами, а также с национальными законодательствами Россия и Африка намерены сотрудничать в следующих областях: ... Выступать против применения любых односторонних мер, направленных на ограничение торговли и инвестиций", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20230728/torgovlya-1886984452.html
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886585807_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_54185ce4e77a9ccbd73f00e0d3ecded7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, здоровье - общество, африка, россия, форум "россия — африка"
Экономика, Здоровье - Общество, Африка, Россия, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка выступают против односторонних мер по ограничению торговли

Россия и страны Африки выступают против любых односторонних мер по ограничению торговли

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки выступают против применения любых односторонних мер, направленных на ограничение торговли и инвестиций, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.
«
"В соответствии с международными обязательствами, а также с национальными законодательствами Россия и Африка намерены сотрудничать в следующих областях: ... Выступать против применения любых односторонних мер, направленных на ограничение торговли и инвестиций", - говорится в тексте документа.
Участники форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Россия и Африка определят отрасли экономики для поддержки торговли
Вчера, 20:11
 
ЭкономикаЗдоровье - ОбществоАфрикаРоссияФорум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала