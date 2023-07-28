Рейтинг@Mail.ru
Россия и Африка определят отрасли экономики для поддержки торговли - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/torgovlya-1886984452.html
Россия и Африка определят отрасли экономики для поддержки торговли
Россия и Африка определят отрасли экономики для поддержки торговли - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка определят отрасли экономики для поддержки торговли
Россия и страны Африки определят отрасли экономики для поддержки торговли и выработки программ отраслевого развития, говорится в плане действий форума... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:11
2023-07-28T20:11
экономика
россия
африка
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886557886_0:34:3199:1833_1920x0_80_0_0_ed5c5ab1eda8a90488fe905f09103eb9.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки определят отрасли экономики для поддержки торговли и выработки программ отраслевого развития, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. &quot;Определить отрасли экономики России и африканских государств для реализации мер поддержки взаимной торговли, выработки программ отраслевого развития и углубления торговых связей&quot;, - говорится в документе.
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани
8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.
2023-07-28T20:11
true
PT30M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886557886_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_ca3e8f8960b1bcbe984ebe71ac0f5a15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, африка, форум "россия — африка", видео
Экономика, Россия, Африка, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка определят отрасли экономики для поддержки торговли
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки определят отрасли экономики для поддержки торговли и выработки программ отраслевого развития, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.
2023-07-28T20:11
true
PT30M29S
Россия и Африка определят отрасли экономики для поддержки торговли

План действий: Россия и страны Африки определят отрасли экономики для поддержки торговли

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники форума Россия — Африка
Участники форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Участники форума Россия — Африка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки определят отрасли экономики для поддержки торговли и выработки программ отраслевого развития, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.
«

"Определить отрасли экономики России и африканских государств для реализации мер поддержки взаимной торговли, выработки программ отраслевого развития и углубления торговых связей", - говорится в документе.

 
ЭкономикаРоссияАфрикаФорум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала