https://ria.ru/20230728/torgovlya-1886984452.html
Россия и Африка определят отрасли экономики для поддержки торговли
Россия и Африка определят отрасли экономики для поддержки торговли - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка определят отрасли экономики для поддержки торговли
Россия и страны Африки определят отрасли экономики для поддержки торговли и выработки программ отраслевого развития, говорится в плане действий форума... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:11
2023-07-28T20:11
2023-07-28T20:11
экономика
россия
африка
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки определят отрасли экономики для поддержки торговли и выработки программ отраслевого развития, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Определить отрасли экономики России и африканских государств для реализации мер поддержки взаимной торговли, выработки программ отраслевого развития и углубления торговых связей", - говорится в документе.
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африка
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Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани
8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.
2023-07-28T20:11
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экономика, россия, африка, форум "россия — африка", видео
Экономика, Россия, Африка, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка определят отрасли экономики для поддержки торговли
План действий: Россия и страны Африки определят отрасли экономики для поддержки торговли