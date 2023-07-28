https://ria.ru/20230728/terrorizm-1886984218.html
Россия и страны Африки призвали к объединению против терроризма
Россия и страны Африки призвали к объединению против терроризма - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и страны Африки призвали к объединению против терроризма
Россия и страны Африки призвали международное сообщество к объединению усилий по искоренению террористических угроз при центральной роли ООН, говорится в тексте РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:09
2023-07-28T20:09
2023-07-28T20:09
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки призвали международное сообщество к объединению усилий по искоренению террористических угроз при центральной роли ООН, говорится в тексте декларации второго саммита "Россия – Африка" об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, опубликованной на сайте Кремля. "Мы призываем все международное сообщество к объединению усилий по искоренению террористических угроз при центральной и координирующей роли ООН", - говорится в тексте декларации.
https://ria.ru/20230728/infobezopasnost-1886981940.html
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в мире, россия, оон, африка, форум "россия — африка"
В мире, Россия, ООН, Африка, Форум "Россия — Африка"
Россия и страны Африки призвали к объединению против терроризма
Россия и страны Африки призвали международное сообщество к объединению против терроризма