https://ria.ru/20230728/tanki-1886770418.html
СМИ: США в первой партии намерены передать Украине до восьми танков Abrams
СМИ: США в первой партии намерены передать Украине до восьми танков Abrams - РИА Новости, 28.07.2023
СМИ: США в первой партии намерены передать Украине до восьми танков Abrams
В первую партию танков Abrams, которые США передадут Украине, войдет не более восьми боевых машин, пишет Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:30
2023-07-28T09:30
2023-07-28T10:05
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В первую партию танков Abrams, которые США передадут Украине, войдет не более восьми боевых машин, пишет Politico со ссылкой на источники. "Первая партия будет включать от шести до восьми танков", — приводит газета слова неназванного представителя отрасли и помощника конгрессмена. Всего, по данным издания, США намерены передать Украине 31 танк. Также сообщается, что речь идет о старой модели M1A1. Ранее Politico со ссылкой на источники писала, что власти США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине странами Запада не меняют планов России и только затягивают противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и страны НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, не только поставляя оружие, но и готовя кадры для ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230728/shantazh-1886750723.html
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РИА Новости
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: США в первой партии намерены передать Украине до восьми танков Abrams
Politico: США в первой партии намерены передать Украине от шести до восьми танков Abrams