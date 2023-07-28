https://ria.ru/20230728/tanki-1886770418.html

СМИ: США в первой партии намерены передать Украине до восьми танков Abrams

СМИ: США в первой партии намерены передать Украине до восьми танков Abrams - РИА Новости, 28.07.2023

СМИ: США в первой партии намерены передать Украине до восьми танков Abrams

В первую партию танков Abrams, которые США передадут Украине, войдет не более восьми боевых машин, пишет Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T09:30

2023-07-28T09:30

2023-07-28T10:05

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В первую партию танков Abrams, которые США передадут Украине, войдет не более восьми боевых машин, пишет Politico со ссылкой на источники. "Первая партия будет включать от шести до восьми танков", — приводит газета слова неназванного представителя отрасли и помощника конгрессмена. Всего, по данным издания, США намерены передать Украине 31 танк. Также сообщается, что речь идет о старой модели M1A1. Ранее Politico со ссылкой на источники писала, что власти США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине странами Запада не меняют планов России и только затягивают противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и страны НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, не только поставляя оружие, но и готовя кадры для ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230728/shantazh-1886750723.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато