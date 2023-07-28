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СМИ: США в первой партии намерены передать Украине до восьми танков Abrams - РИА Новости, 28.07.2023
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09:30 28.07.2023 (обновлено: 10:05 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/tanki-1886770418.html
СМИ: США в первой партии намерены передать Украине до восьми танков Abrams
СМИ: США в первой партии намерены передать Украине до восьми танков Abrams - РИА Новости, 28.07.2023
СМИ: США в первой партии намерены передать Украине до восьми танков Abrams
В первую партию танков Abrams, которые США передадут Украине, войдет не более восьми боевых машин, пишет Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:30
2023-07-28T10:05
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В первую партию танков Abrams, которые США передадут Украине, войдет не более восьми боевых машин, пишет Politico со ссылкой на источники. "Первая партия будет включать от шести до восьми танков", — приводит газета слова неназванного представителя отрасли и помощника конгрессмена. Всего, по данным издания, США намерены передать Украине 31 танк. Также сообщается, что речь идет о старой модели M1A1. Ранее Politico со ссылкой на источники писала, что власти США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине странами Запада не меняют планов России и только затягивают противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и страны НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, не только поставляя оружие, но и готовя кадры для ВСУ на своей территории.
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: США в первой партии намерены передать Украине до восьми танков Abrams

Politico: США в первой партии намерены передать Украине от шести до восьми танков Abrams

© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В первую партию танков Abrams, которые США передадут Украине, войдет не более восьми боевых машин, пишет Politico со ссылкой на источники.
"Первая партия будет включать от шести до восьми танков", — приводит газета слова неназванного представителя отрасли и помощника конгрессмена.
M1 Abrams: основной боевой танк США
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M1 Abrams: основной боевой танк СШАПосмотреть
Всего, по данным издания, США намерены передать Украине 31 танк. Также сообщается, что речь идет о старой модели M1A1.
Ранее Politico со ссылкой на источники писала, что власти США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре.
Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине странами Запада не меняют планов России и только затягивают противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и страны НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, не только поставляя оружие, но и готовя кадры для ВСУ на своей территории.
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