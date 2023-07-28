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Мотоцикл и два "УАЗа" отправили бойцам в зоне спецоперации из Марий Эл
Мотоцикл и два "УАЗа" отправили бойцам в зоне спецоперации из Марий Эл - РИА Новости, 28.07.2023
Мотоцикл и два "УАЗа" отправили бойцам в зоне спецоперации из Марий Эл
Мотоцикл и два автомобиля "УАЗ" отправили в зону специальной военной операции с очередным гуманитарным конвоем из Марий Эл, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:39
2023-07-28T16:39
2023-07-28T16:39
надежные люди
общество
волжский район
запорожская область
куйбышевский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Мотоцикл и два автомобиля "УАЗ" отправили в зону специальной военной операции с очередным гуманитарным конвоем из Марий Эл, сообщает пресс-служба главы республики. В формировании гуманитарного груза участвовали жители пяти муниципальных образований республики, органы власти, добровольческие объединения. "Для бойцов сегодня будут отправлены мотоцикл, 2 автомобиля УАЗ-"буханка", один из которых приобретен по поручению главы Марий Эл Юрия Зайцева, второй – за счет средств волонтерской организации из Волжского района. Также для участников подготовлено постельное белье, маскировочные сети, канистры с питьевой водой, именные подарки", - говорится в сообщении. В рамках соглашения с Запорожской областью в новый регион направляются дезинфицирующие средства для медицинских организаций Куйбышевского района. Общий вес средств составит 780 килограммов. Для детского дома и храма собрана детская одежда. Отмечается, что процесс формирования конвоев ведется в непрерывном режиме, а информация о необходимом снаряжении, инструментах, одежде, товарах первой необходимости, продуктах питания регулярно уточняется у командиров и военнослужащих.
https://ria.ru/20230727/gumpomosch-1886708100.html
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886482501.html
волжский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, волжский район, запорожская область, куйбышевский район
Надежные люди, Общество, Волжский район, Запорожская область, Куйбышевский район
Мотоцикл и два "УАЗа" отправили бойцам в зоне спецоперации из Марий Эл
Мотоцикл и два "УАЗа" отправили в зону спецоперации с гуманитарным конвоем из Марий Эл
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Мотоцикл и два автомобиля "УАЗ" отправили в зону специальной военной операции с очередным гуманитарным конвоем из Марий Эл, сообщает пресс-служба главы республики.
В формировании гуманитарного груза участвовали жители пяти муниципальных образований республики, органы власти, добровольческие объединения.
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"Для бойцов сегодня будут отправлены мотоцикл, 2 автомобиля УАЗ-"буханка", один из которых приобретен по поручению главы Марий Эл Юрия Зайцева, второй – за счет средств волонтерской организации из Волжского района
. Также для участников подготовлено постельное белье, маскировочные сети, канистры с питьевой водой, именные подарки", - говорится в сообщении.
В рамках соглашения с Запорожской областью
в новый регион направляются дезинфицирующие средства для медицинских организаций Куйбышевского района
. Общий вес средств составит 780 килограммов. Для детского дома и храма собрана детская одежда.
Отмечается, что процесс формирования конвоев ведется в непрерывном режиме, а информация о необходимом снаряжении, инструментах, одежде, товарах первой необходимости, продуктах питания регулярно уточняется у командиров и военнослужащих.
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