https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886901194.html

Мотоцикл и два "УАЗа" отправили бойцам в зоне спецоперации из Марий Эл

Мотоцикл и два "УАЗа" отправили бойцам в зоне спецоперации из Марий Эл - РИА Новости, 28.07.2023

Мотоцикл и два "УАЗа" отправили бойцам в зоне спецоперации из Марий Эл

Мотоцикл и два автомобиля "УАЗ" отправили в зону специальной военной операции с очередным гуманитарным конвоем из Марий Эл, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:39

2023-07-28T16:39

2023-07-28T16:39

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общество

волжский район

запорожская область

куйбышевский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Мотоцикл и два автомобиля "УАЗ" отправили в зону специальной военной операции с очередным гуманитарным конвоем из Марий Эл, сообщает пресс-служба главы республики. В формировании гуманитарного груза участвовали жители пяти муниципальных образований республики, органы власти, добровольческие объединения. "Для бойцов сегодня будут отправлены мотоцикл, 2 автомобиля УАЗ-"буханка", один из которых приобретен по поручению главы Марий Эл Юрия Зайцева, второй – за счет средств волонтерской организации из Волжского района. Также для участников подготовлено постельное белье, маскировочные сети, канистры с питьевой водой, именные подарки", - говорится в сообщении. В рамках соглашения с Запорожской областью в новый регион направляются дезинфицирующие средства для медицинских организаций Куйбышевского района. Общий вес средств составит 780 килограммов. Для детского дома и храма собрана детская одежда. Отмечается, что процесс формирования конвоев ведется в непрерывном режиме, а информация о необходимом снаряжении, инструментах, одежде, товарах первой необходимости, продуктах питания регулярно уточняется у командиров и военнослужащих.

https://ria.ru/20230727/gumpomosch-1886708100.html

https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886482501.html

волжский район

запорожская область

куйбышевский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, волжский район, запорожская область, куйбышевский район