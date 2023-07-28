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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.07.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.07.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:50

2023-07-28T16:50

2023-07-28T16:50

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 июля 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили атаки противника на Донецком, Краснолиманском, Запорожском и Южнодонецком направлениях. Кроме того, в районах Сергеевки и Житловки Луганской Народной Республики российским подразделениям удалось углубиться в оборону противника.Параллельно ликвидированы 117 артиллерийских расчетов, 133 района скопления живой силы и техники, два пункта управления. Пресечены действия диверсионно-разведывательной группы. Средства ПВО сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 17 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 457 самолетов, 244 вертолета, 5308 беспилотников, 427 зенитных ракетных комплексов, 1140 реактивных систем залпового огня, 11 010 танков и других бронемашин, 5646 орудий полевой артиллерии и 11 939 единиц автомобильной техники.

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запорожская область

херсонская область

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