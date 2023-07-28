https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886857948.html
Минобороны сообщило о срыве ротации подразделений ВСУ в районе Клещеевки
Минобороны сообщило о срыве ротации подразделений ВСУ в районе Клещеевки - РИА Новости, 28.07.2023
Минобороны сообщило о срыве ротации подразделений ВСУ в районе Клещеевки
На Донецком направлении сорвана ротация подразделений ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка, сообщило в пятницу Минобороны России в телеграм-канале... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:09
2023-07-28T14:09
2023-07-28T14:21
специальная военная операция на украине
клещеевка
вооруженные силы украины
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украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. На Донецком направлении сорвана ротация подразделений ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка, сообщило в пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства."Грамотными действиями разведки и комплексным огневым поражением сорвана ротация подразделений ВСУ в районе Клещеевки в ДНР", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Минобороны сообщило о срыве ротации подразделений ВСУ в районе Клещеевки
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