https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886856759.html

ВС России отразили все атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожской области

ВС России отразили все атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 28.07.2023

ВС России отразили все атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожской области

Российские военные отразили все атаки ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:07

2023-07-28T14:07

2023-07-28T14:54

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские военные отразили все атаки ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника", — уточнили в ведомстве.Киев пытался наступать в районе населенных пунктов Работино и Успеновка силами 47-й механизированной бригады, которая встретила сопротивление 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота.Вооруженным силам удалось уничтожить до 180 украинских военных и пять западных танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты и несколько единиц другой военной техники.Противник безуспешно атаковал и на Времевском выступе возле Старомайорского в ДНР."Активными действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", — говорится в публикации.ВСУ потеряли до 110 военных, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20, Д-30 и "Мста-Б".Российским военным удалось отразить четыре атаки штурмовых отрядов противника на Краснолиманском направлении. Кроме того, Вооруженные силы продолжили наступать в районе Сергеевки в ЛНР и захватили несколько украинских опорных пунктов."Продвижение в глубину обороны противника составило полтора километра", — сообщили в министерстве.Бойцы также продвинусь в глубину обороны ВСУ на три километра западнее населенного пункта Житловка в Луганской Народной Республике. Противник потерял на Краснолиманском направлении до 90 военных и несколько единиц техники.Как отметил накануне президент Владимир Путин, ВСУ активизировались, основные боевые действия сосредоточены на Запорожском направлении, но успеха они не добились. Все попытки контрнаступления остановлены, украинские войска отброшены.

https://ria.ru/20230728/tank-1886822069.html

https://ria.ru/20230728/obstanovka-1886438416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, луганская народная республика, киев