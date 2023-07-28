ВС России отразили все атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожской области
Российские военные отразили все атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожской области
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские военные отразили все атаки ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
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"Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника", — уточнили в ведомстве.
Киев пытался наступать в районе населенных пунктов Работино и Успеновка силами 47-й механизированной бригады, которая встретила сопротивление 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота.
Вооруженным силам удалось уничтожить до 180 украинских военных и пять западных танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты и несколько единиц другой военной техники.
Противник безуспешно атаковал и на Времевском выступе возле Старомайорского в ДНР.
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"Активными действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", — говорится в публикации.
ВСУ потеряли до 110 военных, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20, Д-30 и "Мста-Б".
Российским военным удалось отразить четыре атаки штурмовых отрядов противника на Краснолиманском направлении. Кроме того, Вооруженные силы продолжили наступать в районе Сергеевки в ЛНР и захватили несколько украинских опорных пунктов.
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"Продвижение в глубину обороны противника составило полтора километра", — сообщили в министерстве.
Бойцы также продвинусь в глубину обороны ВСУ на три километра западнее населенного пункта Житловка в Луганской Народной Республике. Противник потерял на Краснолиманском направлении до 90 военных и несколько единиц техники.
Как отметил накануне президент Владимир Путин, ВСУ активизировались, основные боевые действия сосредоточены на Запорожском направлении, но успеха они не добились. Все попытки контрнаступления остановлены, украинские войска отброшены.