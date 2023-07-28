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ВС России отразили все атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 28.07.2023 (обновлено: 14:54 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886856759.html
ВС России отразили все атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожской области
ВС России отразили все атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 28.07.2023
ВС России отразили все атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожской области
Российские военные отразили все атаки ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:07
2023-07-28T14:54
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир путин
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские военные отразили все атаки ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника", — уточнили в ведомстве.Киев пытался наступать в районе населенных пунктов Работино и Успеновка силами 47-й механизированной бригады, которая встретила сопротивление 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота.Вооруженным силам удалось уничтожить до 180 украинских военных и пять западных танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты и несколько единиц другой военной техники.Противник безуспешно атаковал и на Времевском выступе возле Старомайорского в ДНР."Активными действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", — говорится в публикации.ВСУ потеряли до 110 военных, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20, Д-30 и "Мста-Б".Российским военным удалось отразить четыре атаки штурмовых отрядов противника на Краснолиманском направлении. Кроме того, Вооруженные силы продолжили наступать в районе Сергеевки в ЛНР и захватили несколько украинских опорных пунктов.&quot;Продвижение в глубину обороны противника составило полтора километра&quot;, — сообщили в министерстве.Бойцы также продвинусь в глубину обороны ВСУ на три километра западнее населенного пункта Житловка в Луганской Народной Республике. Противник потерял на Краснолиманском направлении до 90 военных и несколько единиц техники.Как отметил накануне президент Владимир Путин, ВСУ активизировались, основные боевые действия сосредоточены на Запорожском направлении, но успеха они не добились. Все попытки контрнаступления остановлены, украинские войска отброшены.
https://ria.ru/20230728/tank-1886822069.html
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россия
запорожская область
луганская народная республика
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россия, запорожская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, луганская народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Киев
ВС России отразили все атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожской области

Российские военные отразили все атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские военные отразили все атаки ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«
"Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника", — уточнили в ведомстве.
Киев пытался наступать в районе населенных пунктов Работино и Успеновка силами 47-й механизированной бригады, которая встретила сопротивление 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота.
Вооруженным силам удалось уничтожить до 180 украинских военных и пять западных танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты и несколько единиц другой военной техники.
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Российские военные захватили французский колесный танк на Запорожье
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Противник безуспешно атаковал и на Времевском выступе возле Старомайорского в ДНР.
«
"Активными действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", — говорится в публикации.
ВСУ потеряли до 110 военных, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20, Д-30 и "Мста-Б".
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Российским военным удалось отразить четыре атаки штурмовых отрядов противника на Краснолиманском направлении. Кроме того, Вооруженные силы продолжили наступать в районе Сергеевки в ЛНР и захватили несколько украинских опорных пунктов.
«

"Продвижение в глубину обороны противника составило полтора километра", — сообщили в министерстве.

Бойцы также продвинусь в глубину обороны ВСУ на три километра западнее населенного пункта Житловка в Луганской Народной Республике. Противник потерял на Краснолиманском направлении до 90 военных и несколько единиц техники.
Как отметил накануне президент Владимир Путин, ВСУ активизировались, основные боевые действия сосредоточены на Запорожском направлении, но успеха они не добились. Все попытки контрнаступления остановлены, украинские войска отброшены.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 июля, 17:08
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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