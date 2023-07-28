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Нижегородская система мониторинга соцсетей обработала сотни тысяч сообщений - РИА Новости, 28.07.2023
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Нижегородская область
 
11:33 28.07.2023 (обновлено: 11:34 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/sotsseti-1886801168.html
Нижегородская система мониторинга соцсетей обработала сотни тысяч сообщений
Нижегородская система мониторинга соцсетей обработала сотни тысяч сообщений - РИА Новости, 28.07.2023
Нижегородская система мониторинга соцсетей обработала сотни тысяч сообщений
Более 324 тысяч сообщений из соцсетей отработано за пять лет через систему мониторинга "Инцидент Менеджмент" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:33
2023-07-28T11:34
нижегородская область
нижегородская область
россия
владимир путин
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл — РИА Новости. Более 324 тысяч сообщений из соцсетей отработано за пять лет через систему мониторинга "Инцидент Менеджмент" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. В 2023 году исполняется пять лет с момента запуска системы "Инцидент Менеджмент". В 2018 году Нижегородская область вошла в число пилотных регионов России, где была запущена система мониторинга соцсетей на предмет жалоб и вопросов в адрес власти. С 2020 года отдел по работе с "обратной связью" стал частью созданного Центра управления регионом (ЦУР) Нижегородской области. "По информации ЦУР Нижегородской области, за 5 лет с помощью системы "Инцидент Менеджмент" отработано 324 547 сообщений из соцсетей и размещено 449 547 ответов от органов власти. Среднее время ответа на сообщение сократилось с 8 часов до 4 часов 20 минут", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что за это время Центр управления регионом (ЦУР) стал важным элементом системы коммуникации в регионе. "Задачу по развитию прямой коммуникации власти и граждан, в том числе через интернет, поставил президент России Владимир Путин. Это предусмотрено и Стратегией развития Нижегородской области, которую мы актуализируем опять же с применением таких механизмов. ЦУР позволяет как вовлечь людей в позитивные изменения, так и быстро реагировать на имеющиеся предложения и проблемы, которые обозначают люди. За прошедшие годы отработаны тысячи сообщений. В оперативном режиме работают органы власти, все больше появляется личных ответов от руководителей ведомств и глав МСУ, ответственных лиц. Новые вызовы нашего времени требуют именно такой реакции", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Как отметил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков, за пять лет произошла революция в качестве "обратной связи" органов власти с жителями. "Еще пять лет назад трудно было себе представить, что можно напрямую обратиться к губернатору в комментариях или личном сообщении через соцсеть и оперативно получить ответ или решение. Более того, прямые линии главы региона проходят при непосредственном участии ЦУР. Так, в ходе прямой линии в конце 2022 года было отработано около 1 тысячи сообщений. Очень важно, что сегодня более 50% сообщений поступает в систему "Инцидент Менеджмент" со страниц органов власти и муниципалитетов. Это говорит о доверии нижегородцев такому каналу коммуникации с властью", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20230717/paroli-1884515683.html
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нижегородская область, россия, владимир путин, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Владимир Путин, Глеб Никитин
Нижегородская система мониторинга соцсетей обработала сотни тысяч сообщений

Нижегородская система мониторинга соцсетей обработала 324,5 тысячи сообщений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтраница социальной сети
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл — РИА Новости. Более 324 тысяч сообщений из соцсетей отработано за пять лет через систему мониторинга "Инцидент Менеджмент" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2023 году исполняется пять лет с момента запуска системы "Инцидент Менеджмент". В 2018 году Нижегородская область вошла в число пилотных регионов России, где была запущена система мониторинга соцсетей на предмет жалоб и вопросов в адрес власти. С 2020 года отдел по работе с "обратной связью" стал частью созданного Центра управления регионом (ЦУР) Нижегородской области.
Социальная сеть ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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17 июля, 03:47
"По информации ЦУР Нижегородской области, за 5 лет с помощью системы "Инцидент Менеджмент" отработано 324 547 сообщений из соцсетей и размещено 449 547 ответов от органов власти. Среднее время ответа на сообщение сократилось с 8 часов до 4 часов 20 минут", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что за это время Центр управления регионом (ЦУР) стал важным элементом системы коммуникации в регионе.
«
"Задачу по развитию прямой коммуникации власти и граждан, в том числе через интернет, поставил президент России Владимир Путин. Это предусмотрено и Стратегией развития Нижегородской области, которую мы актуализируем опять же с применением таких механизмов. ЦУР позволяет как вовлечь людей в позитивные изменения, так и быстро реагировать на имеющиеся предложения и проблемы, которые обозначают люди. За прошедшие годы отработаны тысячи сообщений. В оперативном режиме работают органы власти, все больше появляется личных ответов от руководителей ведомств и глав МСУ, ответственных лиц. Новые вызовы нашего времени требуют именно такой реакции", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как отметил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков, за пять лет произошла революция в качестве "обратной связи" органов власти с жителями. "Еще пять лет назад трудно было себе представить, что можно напрямую обратиться к губернатору в комментариях или личном сообщении через соцсеть и оперативно получить ответ или решение. Более того, прямые линии главы региона проходят при непосредственном участии ЦУР. Так, в ходе прямой линии в конце 2022 года было отработано около 1 тысячи сообщений. Очень важно, что сегодня более 50% сообщений поступает в систему "Инцидент Менеджмент" со страниц органов власти и муниципалитетов. Это говорит о доверии нижегородцев такому каналу коммуникации с властью", – подчеркнул он.
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Нижегородская областьНижегородская областьРоссияВладимир ПутинГлеб Никитин
 
 
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