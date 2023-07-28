https://ria.ru/20230728/sotsseti-1886801168.html

Нижегородская система мониторинга соцсетей обработала сотни тысяч сообщений

Нижегородская система мониторинга соцсетей обработала сотни тысяч сообщений - РИА Новости, 28.07.2023

Нижегородская система мониторинга соцсетей обработала сотни тысяч сообщений

Более 324 тысяч сообщений из соцсетей отработано за пять лет через систему мониторинга "Инцидент Менеджмент" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:33

2023-07-28T11:33

2023-07-28T11:34

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глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл — РИА Новости. Более 324 тысяч сообщений из соцсетей отработано за пять лет через систему мониторинга "Инцидент Менеджмент" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. В 2023 году исполняется пять лет с момента запуска системы "Инцидент Менеджмент". В 2018 году Нижегородская область вошла в число пилотных регионов России, где была запущена система мониторинга соцсетей на предмет жалоб и вопросов в адрес власти. С 2020 года отдел по работе с "обратной связью" стал частью созданного Центра управления регионом (ЦУР) Нижегородской области. "По информации ЦУР Нижегородской области, за 5 лет с помощью системы "Инцидент Менеджмент" отработано 324 547 сообщений из соцсетей и размещено 449 547 ответов от органов власти. Среднее время ответа на сообщение сократилось с 8 часов до 4 часов 20 минут", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что за это время Центр управления регионом (ЦУР) стал важным элементом системы коммуникации в регионе. "Задачу по развитию прямой коммуникации власти и граждан, в том числе через интернет, поставил президент России Владимир Путин. Это предусмотрено и Стратегией развития Нижегородской области, которую мы актуализируем опять же с применением таких механизмов. ЦУР позволяет как вовлечь людей в позитивные изменения, так и быстро реагировать на имеющиеся предложения и проблемы, которые обозначают люди. За прошедшие годы отработаны тысячи сообщений. В оперативном режиме работают органы власти, все больше появляется личных ответов от руководителей ведомств и глав МСУ, ответственных лиц. Новые вызовы нашего времени требуют именно такой реакции", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Как отметил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков, за пять лет произошла революция в качестве "обратной связи" органов власти с жителями. "Еще пять лет назад трудно было себе представить, что можно напрямую обратиться к губернатору в комментариях или личном сообщении через соцсеть и оперативно получить ответ или решение. Более того, прямые линии главы региона проходят при непосредственном участии ЦУР. Так, в ходе прямой линии в конце 2022 года было отработано около 1 тысячи сообщений. Очень важно, что сегодня более 50% сообщений поступает в систему "Инцидент Менеджмент" со страниц органов власти и муниципалитетов. Это говорит о доверии нижегородцев такому каналу коммуникации с властью", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20230717/paroli-1884515683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижегородская область, россия, владимир путин, глеб никитин