https://ria.ru/20230728/sotspolitika-1886962698.html
Перспективы развития рынка труда в России обсудили на комиссии Госсовета
Перспективы развития рынка труда в России обсудили на комиссии Госсовета - РИА Новости, 28.07.2023
Перспективы развития рынка труда в России обсудили на комиссии Госсовета
В Великом Новгороде прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Социальная политика", которое возглавил губернатор Новгородской области Андрей... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:51
2023-07-28T18:51
2023-07-28T18:51
андрей никитин (политик)
новгородская область
великий новгород
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июл – РИА Новости. В Великом Новгороде прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Социальная политика", которое возглавил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства. Представители регионов, профильных федеральных министерств, Института социальной политики НИУ "Высшая школа экономики", помощник президента Игорь Левитин в формате видеоконференции обсудили кадровые вопросы, определили структуру доклада на предстоящем президиуме, а также решения для развития рынка труда, которые будут представлены на федеральном уровне. Никитин напомнил о задаче, поставленной главой государства, - в течение пяти лет подготовить порядка миллиона рабочих кадров по наиболее востребованным специальностям, что необходимо для обеспечения безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности страны. Для решения поставленных задач в Великом Новгороде в рамках проекта "Профессионалитет" с 18 по 21 сентября будет проходить финал чемпионата высоких технологий, участниками которого станут ребята из 26 регионов. Они продемонстрируют свои навыки в восьми компетенциях – от биопротезирования, технологии развития городов, управления ЭОГ-проектами, до летающей робототехники. "Чемпионат поможет внедрить динамично развивающиеся и перспективные направления подготовки кадров для высокотехнологичных производств, цифровой экономики и импортозамещения", - подчеркнул Никитин. Во время комиссии был поднят вопрос безработицы на фоне высокой потребности рынка труда. Никитин отметил, что во многих регионах наблюдается рекордно низкая безработица, при этом существенно возросла потребность в кадрах. Так, директор департамента занятости населения министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов назвал несоответствие запросов предприятий и квалификации соискателей кадровым голодом. По мнению Никитина, несмотря на рост мощностей предприятий и потребности в кадрах, нет отклика от соискателей. Граждане, ищущие работу, не всегда соответствуют запросам рынка труда и потребностям предприятий. Уровень общей безработицы в России составляет 3,3%, в Новгородской области – 2,9 %. Однако существует ряд регионов, где уровень слишком высокий. Уровень безработицы там составляет от 27,5% до 6,7%. По мнению директора департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций министерства экономического развития РФ Святослава Сорокина, причиной является теневая занятость и молодежная безработица, которая в некоторых регионах доходит до 44 %. Решить проблему помогут рабочие студенческие отряды и система развития и поддержки по линии Росмолодежи. Завершая заседание, председатель комиссии напомнил, что регионы должны представить свои предложения по вопросу развития рынка труда до 10 августа. Результат будет представлен в итоговом докладе Госсовета главе государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей никитин (политик), новгородская область, великий новгород
Андрей Никитин (политик), Новгородская область, Великий Новгород
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июл – РИА Новости. В Великом Новгороде прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Социальная политика", которое возглавил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Представители регионов, профильных федеральных министерств, Института социальной политики НИУ "Высшая школа экономики", помощник президента Игорь Левитин
в формате видеоконференции обсудили кадровые вопросы, определили структуру доклада на предстоящем президиуме, а также решения для развития рынка труда, которые будут представлены на федеральном уровне.
Никитин напомнил о задаче, поставленной главой государства, - в течение пяти лет подготовить порядка миллиона рабочих кадров по наиболее востребованным специальностям, что необходимо для обеспечения безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности страны.
Для решения поставленных задач в Великом Новгороде в рамках проекта "Профессионалитет" с 18 по 21 сентября будет проходить финал чемпионата высоких технологий, участниками которого станут ребята из 26 регионов. Они продемонстрируют свои навыки в восьми компетенциях – от биопротезирования, технологии развития городов, управления ЭОГ-проектами, до летающей робототехники.
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"Чемпионат поможет внедрить динамично развивающиеся и перспективные направления подготовки кадров для высокотехнологичных производств, цифровой экономики и импортозамещения", - подчеркнул Никитин.
Во время комиссии был поднят вопрос безработицы на фоне высокой потребности рынка труда.
Никитин отметил, что во многих регионах наблюдается рекордно низкая безработица, при этом существенно возросла потребность в кадрах.
Так, директор департамента занятости населения министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов назвал несоответствие запросов предприятий и квалификации соискателей кадровым голодом.
По мнению Никитина, несмотря на рост мощностей предприятий и потребности в кадрах, нет отклика от соискателей. Граждане, ищущие работу, не всегда соответствуют запросам рынка труда и потребностям предприятий.
Уровень общей безработицы в России составляет 3,3%, в Новгородской области – 2,9 %. Однако существует ряд регионов, где уровень слишком высокий. Уровень безработицы там составляет от 27,5% до 6,7%.
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По мнению директора департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций министерства экономического развития РФ Святослава Сорокина
, причиной является теневая занятость и молодежная безработица, которая в некоторых регионах доходит до 44 %. Решить проблему помогут рабочие студенческие отряды и система развития и поддержки по линии Росмолодежи.
Завершая заседание, председатель комиссии напомнил, что регионы должны представить свои предложения по вопросу развития рынка труда до 10 августа. Результат будет представлен в итоговом докладе Госсовета главе государства.