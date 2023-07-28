https://ria.ru/20230728/sotspolitika-1886962698.html

Перспективы развития рынка труда в России обсудили на комиссии Госсовета

Перспективы развития рынка труда в России обсудили на комиссии Госсовета - РИА Новости, 28.07.2023

Перспективы развития рынка труда в России обсудили на комиссии Госсовета

В Великом Новгороде прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Социальная политика", которое возглавил губернатор Новгородской области Андрей... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:51

2023-07-28T18:51

2023-07-28T18:51

андрей никитин (политик)

новгородская область

великий новгород

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июл – РИА Новости. В Великом Новгороде прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Социальная политика", которое возглавил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства. Представители регионов, профильных федеральных министерств, Института социальной политики НИУ "Высшая школа экономики", помощник президента Игорь Левитин в формате видеоконференции обсудили кадровые вопросы, определили структуру доклада на предстоящем президиуме, а также решения для развития рынка труда, которые будут представлены на федеральном уровне. Никитин напомнил о задаче, поставленной главой государства, - в течение пяти лет подготовить порядка миллиона рабочих кадров по наиболее востребованным специальностям, что необходимо для обеспечения безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности страны. Для решения поставленных задач в Великом Новгороде в рамках проекта "Профессионалитет" с 18 по 21 сентября будет проходить финал чемпионата высоких технологий, участниками которого станут ребята из 26 регионов. Они продемонстрируют свои навыки в восьми компетенциях – от биопротезирования, технологии развития городов, управления ЭОГ-проектами, до летающей робототехники. "Чемпионат поможет внедрить динамично развивающиеся и перспективные направления подготовки кадров для высокотехнологичных производств, цифровой экономики и импортозамещения", - подчеркнул Никитин. Во время комиссии был поднят вопрос безработицы на фоне высокой потребности рынка труда. Никитин отметил, что во многих регионах наблюдается рекордно низкая безработица, при этом существенно возросла потребность в кадрах. Так, директор департамента занятости населения министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов назвал несоответствие запросов предприятий и квалификации соискателей кадровым голодом. По мнению Никитина, несмотря на рост мощностей предприятий и потребности в кадрах, нет отклика от соискателей. Граждане, ищущие работу, не всегда соответствуют запросам рынка труда и потребностям предприятий. Уровень общей безработицы в России составляет 3,3%, в Новгородской области – 2,9 %. Однако существует ряд регионов, где уровень слишком высокий. Уровень безработицы там составляет от 27,5% до 6,7%. По мнению директора департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций министерства экономического развития РФ Святослава Сорокина, причиной является теневая занятость и молодежная безработица, которая в некоторых регионах доходит до 44 %. Решить проблему помогут рабочие студенческие отряды и система развития и поддержки по линии Росмолодежи. Завершая заседание, председатель комиссии напомнил, что регионы должны представить свои предложения по вопросу развития рынка труда до 10 августа. Результат будет представлен в итоговом докладе Госсовета главе государства.

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новгородская область

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей никитин (политик), новгородская область, великий новгород