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Россия и Африка договорились о сотрудничестве в борьбе с инфекциями - РИА Новости, 28.07.2023
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21:10 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886994375.html
Россия и Африка договорились о сотрудничестве в борьбе с инфекциями
Россия и Африка договорились о сотрудничестве в борьбе с инфекциями - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка договорились о сотрудничестве в борьбе с инфекциями
Россия и Африка будут расширять сотрудничество в области борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе новыми, говорится в Плане действий Форума партнерства РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T21:10
2023-07-28T21:10
здоровье - общество
россия
африка
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка будут расширять сотрудничество в области борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе новыми, говорится в Плане действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Развивать сотрудничество по повышению готовности к инфекционным, в том числе новым, заболеваниям и наращиванию потенциала реагирования на них", - говорится в тексте Плана.
https://ria.ru/20230728/deklaratsiya-1886967613.html
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здоровье - общество, россия, африка, форум "россия — африка"
Здоровье - Общество, Россия, Африка, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка договорились о сотрудничестве в борьбе с инфекциями

Россия и Африка будут расширять сотрудничество в борьбе с инфекционными заболеваниями

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Владимир Путин и Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Владимир Путин и Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка будут расширять сотрудничество в области борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе новыми, говорится в Плане действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.
«
"Развивать сотрудничество по повышению готовности к инфекционным, в том числе новым, заболеваниям и наращиванию потенциала реагирования на них", - говорится в тексте Плана.
Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани
Участники саммита Россия — Африка согласовали итоговую декларацию
Вчера, 18:58
 
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