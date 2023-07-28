https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886994375.html

Россия и Африка договорились о сотрудничестве в борьбе с инфекциями

Россия и Африка договорились о сотрудничестве в борьбе с инфекциями - РИА Новости, 28.07.2023

Россия и Африка договорились о сотрудничестве в борьбе с инфекциями

Россия и Африка будут расширять сотрудничество в области борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе новыми, говорится в Плане действий Форума партнерства РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T21:10

2023-07-28T21:10

2023-07-28T21:10

здоровье - общество

россия

африка

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка будут расширять сотрудничество в области борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе новыми, говорится в Плане действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Развивать сотрудничество по повышению готовности к инфекционным, в том числе новым, заболеваниям и наращиванию потенциала реагирования на них", - говорится в тексте Плана.

https://ria.ru/20230728/deklaratsiya-1886967613.html

россия

африка

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, африка, форум "россия — африка"