Тверская область развивает сотрудничество с африканскими странами
© Фото : правительство Тверской областиТверская область развивает сотрудничество с африканскими странами
© Фото : правительство Тверской области
Тверская область развивает сотрудничество с африканскими странами
ТВЕРЬ, 28 июл – РИА Новости. Делегация Тверской области на Саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге по поручению губернатора региона Игоря Рудени обсудила с африканскими партнерами перспективные направления сотрудничества в машиностроении, туризме и других отраслях, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Делегация Тверской области провела встречу с египетскими коллегами. У региона есть опыт сотрудничества с государством – специально для Египта были сделаны вагоны на Тверском вагоностроительном заводе.
В ходе деловой встречи на саммите с египетской Ассоциацией экспортеров рассмотрены вопросы выхода на рынок Египта корпорации "Боос лайтинг групп", в состав которой входит завод "Светотехника" из Тверской области. Египетские компании также выразили заинтересованность в поставках продукции деревообработки из региона.
Ранее на саммите прошли встречи делегации Верхневолжья с предпринимателями республики Танзания. Рассмотрены перспективы поставок кофе и другой продукции в тверской регион. В свою очередь, Танзанию заинтересовал потенциал промышленных предприятий Верхневолжья. В частности, машиностроительное оборудование, которое может использоваться для добычи минералов, – экскаваторы, буровая техника.
С республикой Камерун представители отраслевых ведомств области обсудили сотрудничество в сферах туризма и образования. Делегация Республики также выразила готовность развивать побратимские связи с тверским регионом.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.