https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886989365.html

Тверская область развивает сотрудничество с африканскими странами

Тверская область развивает сотрудничество с африканскими странами - РИА Новости, 28.07.2023

Тверская область развивает сотрудничество с африканскими странами

Делегация Тверской области на Саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге по поручению губернатора региона Игоря Рудени обсудила с африканскими партнерами... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:43

2023-07-28T20:43

2023-07-28T20:43

тверская область

игорь руденя

тверской вагоностроительный завод

тверская область

форум "россия — африка"

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ТВЕРЬ, 28 июл – РИА Новости. Делегация Тверской области на Саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге по поручению губернатора региона Игоря Рудени обсудила с африканскими партнерами перспективные направления сотрудничества в машиностроении, туризме и других отраслях, сообщила пресс-служба регионального правительства. Делегация Тверской области провела встречу с египетскими коллегами. У региона есть опыт сотрудничества с государством – специально для Египта были сделаны вагоны на Тверском вагоностроительном заводе. В ходе деловой встречи на саммите с египетской Ассоциацией экспортеров рассмотрены вопросы выхода на рынок Египта корпорации "Боос лайтинг групп", в состав которой входит завод "Светотехника" из Тверской области. Египетские компании также выразили заинтересованность в поставках продукции деревообработки из региона. Ранее на саммите прошли встречи делегации Верхневолжья с предпринимателями республики Танзания. Рассмотрены перспективы поставок кофе и другой продукции в тверской регион. В свою очередь, Танзанию заинтересовал потенциал промышленных предприятий Верхневолжья. В частности, машиностроительное оборудование, которое может использоваться для добычи минералов, – экскаваторы, буровая техника. С республикой Камерун представители отраслевых ведомств области обсудили сотрудничество в сферах туризма и образования. Делегация Республики также выразила готовность развивать побратимские связи с тверским регионом. Кроме того, на площадке саммита обсуждались перспективы взаимодействия региона с Эфиопией, Суданом, Нигерией в сферах пищепрома, машиностроения и других, пояснили в пресс-службе. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230707/natsproekty-1882775207.html

тверская область

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Алёна Пава

игорь руденя, тверской вагоностроительный завод, тверская область, форум "россия — африка"