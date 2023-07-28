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Россия и Африка будут расширять сотрудничество в сфере туризма - РИА Новости, 28.07.2023
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Туризм
 
20:38 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886988396.html
Россия и Африка будут расширять сотрудничество в сфере туризма
Россия и Африка будут расширять сотрудничество в сфере туризма - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка будут расширять сотрудничество в сфере туризма
Россия и Африка будут расширять сотрудничество в сфере туризма, говорится в Плане действий форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы, опубликованном... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:38
2023-07-28T20:38
туризм
россия
африка
форум "россия — африка"
экономика
новости - туризм
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка будут расширять сотрудничество в сфере туризма, говорится в Плане действий форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Развивать сотрудничество и расширять деловые контакты в сфере туризма", - говорится в документе.
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россия, африка, форум "россия — африка", экономика, новости - туризм
Туризм, Россия, Африка, Форум "Россия — Африка", Экономика, Новости - Туризм
Россия и Африка будут расширять сотрудничество в сфере туризма

Россия и Африка будут развивать сотрудничество и расширять деловые контакты в туризме

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники форума "Россия - Африка"
Участники форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники форума "Россия - Африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка будут расширять сотрудничество в сфере туризма, говорится в Плане действий форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.
"Развивать сотрудничество и расширять деловые контакты в сфере туризма", - говорится в документе.
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