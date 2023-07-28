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Россия будет сотрудничать с Африканским вещательным союзом
Россия будет сотрудничать с Африканским вещательным союзом - РИА Новости, 28.07.2023
Россия будет сотрудничать с Африканским вещательным союзом
Россия будет развивать сотрудничество с Африканским вещательным союзом, говорится в Плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:59
2023-07-28T19:59
2023-07-28T19:59
россия
африка
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия будет развивать сотрудничество с Африканским вещательным союзом, говорится в Плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Развивать сотрудничество с Африканским вещательным союзом", - говорится в документе.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани
8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.
2023-07-28T19:59
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россия, африка, форум "россия — африка", видео
Россия, Африка, Форум "Россия — Африка"
Россия будет сотрудничать с Африканским вещательным союзом
План действий: Россия будет развивать сотрудничество с Африканским вещательным союзом