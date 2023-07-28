https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886980884.html

Россия и Африка обсудили сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых

Россия и Африка обсудили сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых - РИА Новости, 28.07.2023

Россия и Африка обсудили сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых

Россия и страны Африки договорились развивать сотрудничество в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых, говорится в Плане действий Форума партнерства... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:56

2023-07-28T19:56

2023-07-28T19:58

россия

африка

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились развивать сотрудничество в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых, говорится в Плане действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Развивать сотрудничество в сферах промышленности, добычи и обогащения полезных ископаемых по вопросам, представляющим взаимный интерес, изучить возможность проведения совместных мероприятий соответствующими профильными структурами", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20230728/konferentsiya-1886978234.html

россия

африка

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2023

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россия, африка, форум "россия — африка"