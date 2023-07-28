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Россия и Африка обсудили сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых - РИА Новости, 28.07.2023
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19:56 28.07.2023 (обновлено: 19:58 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886980884.html
Россия и Африка обсудили сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых
Россия и Африка обсудили сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка обсудили сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых
Россия и страны Африки договорились развивать сотрудничество в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых, говорится в Плане действий Форума партнерства... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:56
2023-07-28T19:58
россия
африка
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились развивать сотрудничество в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых, говорится в Плане действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Развивать сотрудничество в сферах промышленности, добычи и обогащения полезных ископаемых по вопросам, представляющим взаимный интерес, изучить возможность проведения совместных мероприятий соответствующими профильными структурами", - говорится в тексте документа.
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россия, африка, форум "россия — африка"
Россия, Африка, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка обсудили сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых

Россия и Африка договорились развивать сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились развивать сотрудничество в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых, говорится в Плане действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.
«
"Развивать сотрудничество в сферах промышленности, добычи и обогащения полезных ископаемых по вопросам, представляющим взаимный интерес, изучить возможность проведения совместных мероприятий соответствующими профильными структурами", - говорится в тексте документа.
II Cаммит и форум Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Россия и Африка договорились о ежегодной парламентской конференции
Вчера, 19:42
 
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