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Россия и Африка договорились о сотрудничестве в производстве лекарств
Россия и Африка договорились о сотрудничестве в производстве лекарств - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка договорились о сотрудничестве в производстве лекарств
Россия и страны Африки будут развивать сотрудничество в сфере производства лекарств, говорится в Плане действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:51
2023-07-28T19:51
2023-07-28T19:51
россия
африка
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки будут развивать сотрудничество в сфере производства лекарств, говорится в Плане действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Развивать сотрудничество в сфере производства лекарственных средств и медицинских изделий", - говорится в тексте плана.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани
8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.
2023-07-28T19:51
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россия, африка, форум "россия — африка", видео
Россия, Африка, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка договорились о сотрудничестве в производстве лекарств
Россия и Африка будут развивать сотрудничество в производства лекарств и медизделий