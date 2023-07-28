https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886976611.html

Россия и Африка намерены сотрудничать по линии Министерств обороны

Россия и Африка намерены сотрудничать по линии Министерств обороны - РИА Новости, 28.07.2023

Россия и Африка намерены сотрудничать по линии Министерств обороны

Россия и страны Африки намерены сотрудничать по линии министерств обороны, проводить учения и тренинги, говорится в плане действий Форума партнерства Россия -... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:38

2023-07-28T19:38

2023-07-28T19:55

форум "россия — африка"

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экономика

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки намерены сотрудничать по линии министерств обороны, проводить учения и тренинги, говорится в плане действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Безопасность... Продолжать диалог по линии министерств обороны России и Африки по вопросам практического сотрудничества, представляющим взаимный интерес, в том числе путем проведения совместных мероприятий, учений и тренингов, организации научных дискуссий и взаимодействия между научно-исследовательскими центрами", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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2023

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форум "россия — африка", россия, африка, экономика