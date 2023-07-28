Рейтинг@Mail.ru
Россия и Африка намерены сотрудничать по линии Министерств обороны - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 28.07.2023 (обновлено: 19:55 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886976611.html
Россия и Африка намерены сотрудничать по линии Министерств обороны
Россия и Африка намерены сотрудничать по линии Министерств обороны - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка намерены сотрудничать по линии Министерств обороны
Россия и страны Африки намерены сотрудничать по линии министерств обороны, проводить учения и тренинги, говорится в плане действий Форума партнерства Россия -... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:38
2023-07-28T19:55
форум "россия — африка"
россия
африка
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886390187_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_b1dc8106c559037883f96d7f6a552ac8.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки намерены сотрудничать по линии министерств обороны, проводить учения и тренинги, говорится в плане действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Безопасность... Продолжать диалог по линии министерств обороны России и Африки по вопросам практического сотрудничества, представляющим взаимный интерес, в том числе путем проведения совместных мероприятий, учений и тренингов, организации научных дискуссий и взаимодействия между научно-исследовательскими центрами", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886390187_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_988a6afa6c69228f30c90fb532f47736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
форум "россия — африка", россия, африка, экономика
Форум "Россия — Африка", Россия, Африка, Экономика
Россия и Африка намерены сотрудничать по линии Министерств обороны

Россия и Африка намерены проводить учения и тренинги, сотрудничать по линии Минобороны

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк "Россия - Африка"
 Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
"Россия - Африка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки намерены сотрудничать по линии министерств обороны, проводить учения и тренинги, говорится в плане действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.
"Безопасность... Продолжать диалог по линии министерств обороны России и Африки по вопросам практического сотрудничества, представляющим взаимный интерес, в том числе путем проведения совместных мероприятий, учений и тренингов, организации научных дискуссий и взаимодействия между научно-исследовательскими центрами", - говорится в документе.
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Россия получила в союзники целый континент
26 июля, 08:00
 
Форум "Россия — Африка"РоссияАфрикаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала