https://ria.ru/20230728/shantazh-1886750723.html

"К чертям эту Украину!" Новое требование Киева возмутило американцев

"К чертям эту Украину!" Новое требование Киева возмутило американцев - РИА Новости, 28.07.2023

"К чертям эту Украину!" Новое требование Киева возмутило американцев

Читатели американского издания Breitbart обрушились с жесткой критикой на киевские власти из-за требования поставить Украине больше оружия, чтобы предотвратить... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T03:47

2023-07-28T03:47

2023-07-28T04:02

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart обрушились с жесткой критикой на киевские власти из-за требования поставить Украине больше оружия, чтобы предотвратить приток беженцев в Европу."Я предлагаю вот что: никакого больше оружия, и к чертям эту Украину! Меня такой расклад устраивает", — заявил Mark_Bristol_IN."Минуточку, нам же еще недавно рассказывали, что они выигрывают", — сыронизировал zagnut64."Получается, они уже до откровенного шантажа докатились?" — возмутился Autonomo."Не то что оружия или денег, никакой больше Украине моральной поддержки!" — написал John Jones."Режим Зеленского опускается до все более откровенной лжи, лишь бы сохранить западную поддержку", — добавил LuciusAnnaeusSeneca.Другие читатели потребовали от Киева закончить конфликт и начать мирные переговоры.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886742335.html

https://ria.ru/20230727/ukraina-1886661289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, европа, сша