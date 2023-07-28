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"К чертям эту Украину!" Новое требование Киева возмутило американцев
"К чертям эту Украину!" Новое требование Киева возмутило американцев - РИА Новости, 28.07.2023
"К чертям эту Украину!" Новое требование Киева возмутило американцев
Читатели американского издания Breitbart обрушились с жесткой критикой на киевские власти из-за требования поставить Украине больше оружия, чтобы предотвратить... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T03:47
2023-07-28T03:47
2023-07-28T04:02
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart обрушились с жесткой критикой на киевские власти из-за требования поставить Украине больше оружия, чтобы предотвратить приток беженцев в Европу."Я предлагаю вот что: никакого больше оружия, и к чертям эту Украину! Меня такой расклад устраивает", — заявил Mark_Bristol_IN."Минуточку, нам же еще недавно рассказывали, что они выигрывают", — сыронизировал zagnut64."Получается, они уже до откровенного шантажа докатились?" — возмутился Autonomo."Не то что оружия или денег, никакой больше Украине моральной поддержки!" — написал John Jones."Режим Зеленского опускается до все более откровенной лжи, лишь бы сохранить западную поддержку", — добавил LuciusAnnaeusSeneca.Другие читатели потребовали от Киева закончить конфликт и начать мирные переговоры.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886742335.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, европа, сша
В мире, Украина, Европа, США
"К чертям эту Украину!" Новое требование Киева возмутило американцев
Читатели Breitbart раскритиковали требование киевских властей поставить больше оружия