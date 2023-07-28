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Губернатор Севастополя сообщил об учениях с ночными стрельбами
Губернатор Севастополя сообщил об учениях с ночными стрельбами - РИА Новости, 28.07.2023
Губернатор Севастополя сообщил об учениях с ночными стрельбами
Мероприятия боевой подготовки с ночными стрельбами проводятся на полигоне в районе Казачьей бухты в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T22:35
2023-07-28T22:35
2023-07-28T22:42
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Мероприятия боевой подготовки с ночными стрельбами проводятся на полигоне в районе Казачьей бухты в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. "На полигоне в районе Казачьей бухты проводятся мероприятия боевой подготовки с ночными стрельбами", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. В городе все спокойно, отметил он. Губернатор попросил горожан доверять информации только из официальных источников.
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя сообщил об учениях с ночными стрельбами
Развожаев: в Севастополе проводятся мероприятия боевой подготовки с ночными стрельбами