https://ria.ru/20230728/sevastopol-1887002349.html

Губернатор Севастополя сообщил об учениях с ночными стрельбами

Губернатор Севастополя сообщил об учениях с ночными стрельбами - РИА Новости, 28.07.2023

Губернатор Севастополя сообщил об учениях с ночными стрельбами

Мероприятия боевой подготовки с ночными стрельбами проводятся на полигоне в районе Казачьей бухты в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T22:35

2023-07-28T22:35

2023-07-28T22:42

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Мероприятия боевой подготовки с ночными стрельбами проводятся на полигоне в районе Казачьей бухты в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. "На полигоне в районе Казачьей бухты проводятся мероприятия боевой подготовки с ночными стрельбами", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. В городе все спокойно, отметил он. Губернатор попросил горожан доверять информации только из официальных источников.

https://ria.ru/20230728/flot-1886754358.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев