https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886975472.html
Россия и Африка выступили против односторонних санкций
Россия и Африка выступили против односторонних санкций - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка выступили против односторонних санкций
Россия и страны Африки выступают против односторонних санкций, в том числе вторичных, и заморозки суверенных золотовалютных резервов, говорится в декларации... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:33
2023-07-28T19:33
2023-07-28T19:33
россия
африка
экономика
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886971795_0:115:3235:1935_1920x0_80_0_0_891c13114fc6c9b37b7bc96c8bb4b24b.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки выступают против односторонних санкций, в том числе вторичных, и заморозки суверенных золотовалютных резервов, говорится в декларации второго саммита "Россия – Африка", опубликованной на сайте Кремля. "Выступать против применения нелегитимных односторонних ограничительных мер, включая вторичные, а также практики заморозки суверенных золотовалютных резервов. Подтверждать неприемлемость политического шантажа в отношении руководства третьих стран в целях принуждения к осуществлению подобных мер или оказания воздействия на политический и экономический курс государств", - говорится в тексте декларации.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886971795_504:0:3235:2048_1920x0_80_0_0_ab0e6ed0cf6deb254f2be83c86195fea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, экономика, форум "россия — африка"
Россия, Африка, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка выступили против односторонних санкций
Россия и Африка договорились выступать против односторонних санкций, включая вторичные