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СМИ: под санкции ЕС против Белоруссии попадет продажа дронов и компьютеров - РИА Новости, 28.07.2023
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10:33 28.07.2023 (обновлено: 10:39 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886781834.html
СМИ: под санкции ЕС против Белоруссии попадет продажа дронов и компьютеров
СМИ: под санкции ЕС против Белоруссии попадет продажа дронов и компьютеров - РИА Новости, 28.07.2023
СМИ: под санкции ЕС против Белоруссии попадет продажа дронов и компьютеров
Новые санкции ЕС против Белоруссии будут включать 38 физических лиц и три организации, под ограничения попадут товары двойного назначения, такие как дроны,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:33
2023-07-28T10:39
белоруссия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Новые санкции ЕС против Белоруссии будут включать 38 физических лиц и три организации, под ограничения попадут товары двойного назначения, такие как дроны, компьютеры и авиазапчасти, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали новый пакет санкций против Белоруссии за внутреннюю ситуацию, а также за сотрудничество с Россией. Источник в ЕС сообщил РИА Новости, что новый пакет санкций ЕС против Белоруссии будет опубликован не ранее следующей недели."Санкции должны включать ограничения на экспорт товаров двойного назначения, таких как дроны и компьютеры, которые могут быть использованы на поле боя против Украины, а также авиационные запчасти. Последний пакет также включает введение санкций против 38 физических лиц и трех юридических лиц", - говорится в сообщении издания.
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белоруссия, евросоюз, в мире
Белоруссия, Евросоюз, В мире
СМИ: под санкции ЕС против Белоруссии попадет продажа дронов и компьютеров

Politico: под санкции ЕС против Белоруссии попадут дроны, компьютеры и авиазапчасти

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Ноутбук - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Новые санкции ЕС против Белоруссии будут включать 38 физических лиц и три организации, под ограничения попадут товары двойного назначения, такие как дроны, компьютеры и авиазапчасти, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали новый пакет санкций против Белоруссии за внутреннюю ситуацию, а также за сотрудничество с Россией. Источник в ЕС сообщил РИА Новости, что новый пакет санкций ЕС против Белоруссии будет опубликован не ранее следующей недели.
"Санкции должны включать ограничения на экспорт товаров двойного назначения, таких как дроны и компьютеры, которые могут быть использованы на поле боя против Украины, а также авиационные запчасти. Последний пакет также включает введение санкций против 38 физических лиц и трех юридических лиц", - говорится в сообщении издания.
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