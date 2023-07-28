https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886781834.html

СМИ: под санкции ЕС против Белоруссии попадет продажа дронов и компьютеров

СМИ: под санкции ЕС против Белоруссии попадет продажа дронов и компьютеров - РИА Новости, 28.07.2023

СМИ: под санкции ЕС против Белоруссии попадет продажа дронов и компьютеров

Новые санкции ЕС против Белоруссии будут включать 38 физических лиц и три организации, под ограничения попадут товары двойного назначения, такие как дроны,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:33

2023-07-28T10:33

2023-07-28T10:39

белоруссия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Новые санкции ЕС против Белоруссии будут включать 38 физических лиц и три организации, под ограничения попадут товары двойного назначения, такие как дроны, компьютеры и авиазапчасти, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали новый пакет санкций против Белоруссии за внутреннюю ситуацию, а также за сотрудничество с Россией. Источник в ЕС сообщил РИА Новости, что новый пакет санкций ЕС против Белоруссии будет опубликован не ранее следующей недели."Санкции должны включать ограничения на экспорт товаров двойного назначения, таких как дроны и компьютеры, которые могут быть использованы на поле боя против Украины, а также авиационные запчасти. Последний пакет также включает введение санкций против 38 физических лиц и трех юридических лиц", - говорится в сообщении издания.

https://ria.ru/20230727/sanktsii-1886567720.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, евросоюз, в мире