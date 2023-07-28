https://ria.ru/20230728/rossotrudnichestvo-1886757336.html

Евгений Примаков: Украина переписывает и ненавидит свою историю

Евгений Примаков: Украина переписывает и ненавидит свою историю - РИА Новости, 28.07.2023

Евгений Примаков: Украина переписывает и ненавидит свою историю

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью корреспонденту РИА Новости Валерии Балыкиной рассказал о том, с какими трудностями сталкиваются Русские дома РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T09:00

2023-07-28T09:00

2023-07-28T09:01

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евгений примаков (россотрудничество)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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Глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью корреспонденту РИА Новости Валерии Балыкиной рассказал о том, с какими трудностями сталкиваются Русские дома в Европе, где сегодня находится "материк адекватности", и почему американцы, переезжающие в Россию, хотят жить под Серпуховом.— Вы ранее говорили о том, что под Серпуховом построят "американскую деревню" для граждан из недружественных стран, которые хотят жить в России. На ваш взгляд, насколько перспективен этот проект?— Проект очень перспективный и интересный. Некоторое количество иностранцев обращались в администрацию президента (России — ред.), в МВД, в другие органы, в том числе и к Россотрудничеству с просьбой облегчить переезд в Россию. Они сами говорили о том, что они хотят получить землю где-то под Серпуховом.Под Серпуховом есть часть американцев, которая переехала, – это не бедствующие люди. Не могу сказать, что богатые, но среднего достатка, у которых в США были ферма или бизнес, который они продали или готовы продать и переехать. Они едут сюда не побираться. Это состоявшиеся люди, почти у всех многодетные семьи. Люди чаще всего традиционных ценностей, верующие крестьяне, которые необязательно православные и имеющие хоть какое-то отношение к России и, возможно, не имеющие никаких корней и предков в России. Просто они считают, что Россия – это то место, где их дети могут вырасти свободными, гармоничными, адекватными людьми с нормальной нравственной шкалой и они хотели бы, чтобы их дети росли именно в такой атмосфере — в России. Я называю это материком адекватности.— На какое количество жителей будет рассчитана "американская деревня"?— Первоначальная переписка была года три назад, я тогда только пришел в Россотрудничество. Речь шла примерно о тридцати семьях.— Не кажется ли вам, что строительство отдельной "деревни" для иностранцев — проявление сегрегации?— Мне кажется, радоваться надо тому, что какое-то количество иностранцев, которым привычно и комфортно общаться друг с другом, хотят переехать в Россию. Они хотят быть в России. Я считаю, что тут задача не в том, чтобы задуматься а правильно ли мы их поселяем. Они едут жить в Россию и хотят связать с ней свою жизнь. Надо им помочь. Не нужно думать о сегрегации.— Недавно посольство России в Румынии вынуждено было приостановить работу Русского дома в Румынии. Какие еще РЦНК приостановили свою деятельность?— Довольно давно у нас остановилась работа в Британии. Там закончилась командировка у нашего представителя, а новую визу не выдали. Закрылись в Хорватии, Словении, Словакии, Черногории, Северной Македонии. Сейчас, видимо, в Румынии. В Евросоюзе мы вообще под санкциями. Причем в Румынии мы готовы были продолжать работу как отдел по культуре при посольстве.Кстати, надо отметить важный момент, что нигде в Европе нет представительства Россотрудничества — это либо отдел по культуре при посольстве, либо культурный центр, который к Россотрудничеству не имеет отношения. Поэтому когда их закрывают со словами, что это Россотрудничество, с юридической точки зрения, это неправильно и несправедливо.— Все ли случаи связаны с антироссийской риторикой стран?— По закрытию все связаны с антироссийской риторикой. Причин других нет. Я полагаю, что такая практика может продолжиться. Есть много культурных центров, которые испытывают большие проблемы с работой, так как местные власти эту работу блокируют. Особенно тяжело строится работа культурных центров в Польше, Чехии. Есть сложности у Русского дома в Берлине. Практически во всех странах Евросоюза счета российских культурных центров заблокированы, а их работа затруднена.— Информируют ли Россотрудничество о ходе расследования пожара в Русском доме на Кипре? Есть ли новая информация по ходу расследования?— Расследование идет, но вяло. Мне кажется, что они пытаются его замылить. Я по-прежнему убежден, что это был теракт по простому признаку, что сделано это было для того, чтобы запугать и наших сотрудников, и людей, которые ходят в культурный центр учить русский язык. Я считаю, что это был акт запугивания. К счастью, жертв не было, имущество не пострадало, но, тем не менее, по тому, что мне сказали сотрудники культурного центра — это были бутылки с зажигательной смесью. Насколько я знаю, полиция пыталась обернуть дело так, будто там что-то загорелось во время ремонта, но ремонтные работы в этот момент не шли. Конечно, им не хочется признавать, что на территории Кипра действуют террористы и украинствующее, я предполагаю, подполье. Неприятное для признания обстоятельство.— Ранее РФ передала полиции Молдавии фото укравшего флаг с Русского дома в Кишиневе. Был ли в итоге найден и задержан человек, который это сделал?— Нет, он не был найден. Полиция Молдавии заявила, что они не могут опознать этого человека и найти.— Но вы писали в телеграм-канале, что его лицо попало на камеры видеонаблюдения.— Ну, вот чудо.— В Киеве начались работы по демонтажу герба Советского Союза с монумента "Родина-мать". Вместо советского герба будет установлен герб Украины — трезубец. Как бы вы могли прокомментировать такое решение украинских властей?— Мне кажется, говорить об этом — банальный набор слов. Банальный в том смысле, что это очевидное переписывание истории, отрицание к собственной истории и ненависть к ней. Я считаю, что это варварство. Люди полагают, что продолжая бороться с силами своего собственного прошлого, они каким-то образом сделают себя счастливее или победят в спецоперации, или что-то с ними прекрасное произойдет. Очевидная глупость. Пусть лучше улицы подметают.

https://ria.ru/20230103/rossotrudnichestvo-1842900955.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230302/ssha-1855493673.html

https://ria.ru/20230224/moldaviya-1854133716.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230518/russkiy-dom-1872773098.html

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в мире, интервью - авторы, интервью, россия, евгений примаков (россотрудничество), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)