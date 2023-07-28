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Роспотребнадзор поможет странам Африки бороться с эпидемиями - РИА Новости, 28.07.2023
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16:55 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/rospotrebnazdor-1886896107.html
Роспотребнадзор поможет странам Африки бороться с эпидемиями
Роспотребнадзор поможет странам Африки бороться с эпидемиями - РИА Новости, 28.07.2023
Роспотребнадзор поможет странам Африки бороться с эпидемиями
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обсудила с руководителями здравоохранения африканских стран совместную работу по борьбе с эпидемиями на втором Саммите РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:55
2023-07-28T16:55
форум "россия — африка"
африка
россия
анна попова
александр семенов (батальон "восток")
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обсудила с руководителями здравоохранения африканских стран совместную работу по борьбе с эпидемиями на втором Саммите "Россия – Африка".В дискуссии, которая прошла в рамках панельной сессии "От помощи к партнерству: совместные усилия по борьбе с эпидемиями", приняли участие министр здравоохранения Республики Уганда Джейн Рут Асенг, министр общественного здравоохранения и борьбы со СПИД Республики Бурунди Сильви Нзеймана, старший советник генерального директора Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Никез Ндамби.С российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель руководителя ФМБА России Игорь Борисевич, директор ФКУН "Российский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев, директор ФБУН "Федеральный научно-исследовательский институт вирусных инфекций "Виром" Александр Семенов, директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.Открывая встречу, глава Роспотребнадзора отметила, что Россия и Африка успешно взаимодействуют в сфере предупреждения эпидемий и активно реализуют совместные проекты по профилактике и борьбе с инфекциями.&quot;Сотрудничество России и Африки скреплено многолетней историей и способно из помощи перейти на уровень партнерства между странами, что поможет континенту обрести суверенитет в области биологической безопасности, укрепить собственный потенциал и устранить препятствия на пути экономического развития, вызванные инфекциями&quot;, – подчеркнула Анна Попова.Основными темами сессии стали планирование и проведение совместных научных исследований, разработка тестов и вакцин, подготовка кадров, развитие лабораторной инфраструктуры стран-партнеров. Участники дискуссии также обсудили обеспечение независимости африканских стран от внешней помощи в сфере биологической безопасности, а также возможности перехода от импорта противоэпидемических технологий к их разработке африканскими странами.В ходе сессии министр здравоохранения Республики Уганда Джейн Рут Асенг подчеркнула, что партнерство поможет развитию сотрудничества в сфере борьбы с эпидемиями, наращиванию кадрового потенциала, обеспечению трансфера технологий.Старший советник генерального директора Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Никез Ндамби отметил, что только проактивные действия на континенте позволят успешно бороться с эпидемиями.Завершая панельную дискуссию, глава Роспотребнадзора предложила участникам проработать вопрос проведения аналогичного мероприятия по борьбе с эпидемиями на территории Африки.Участники мероприятия также заявили о необходимости углубления сотрудничества в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, реагирования на инфекционные угрозы, развития кадрового потенциала и лабораторной инфраструктуры.
https://ria.ru/20230728/medikamenty-1886872693.html
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форум "россия — африка", африка, россия, анна попова, александр семенов (батальон "восток"), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Форум "Россия — Африка", Африка, Россия, Анна Попова, Александр Семенов (батальон "Восток"), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)

Роспотребнадзор поможет странам Африки бороться с эпидемиями

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". От помощи к партнерству: совместные усилия в борьбе с эпидемиями
II Cаммит и форум Россия - Африка. От помощи к партнерству: совместные усилия в борьбе с эпидемиями - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 июл РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обсудила с руководителями здравоохранения африканских стран совместную работу по борьбе с эпидемиями на втором Саммите "Россия – Африка".
В дискуссии, которая прошла в рамках панельной сессии "От помощи к партнерству: совместные усилия по борьбе с эпидемиями", приняли участие министр здравоохранения Республики Уганда Джейн Рут Асенг, министр общественного здравоохранения и борьбы со СПИД Республики Бурунди Сильви Нзеймана, старший советник генерального директора Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Никез Ндамби.
С российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель руководителя ФМБА России Игорь Борисевич, директор ФКУН "Российский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев, директор ФБУН "Федеральный научно-исследовательский институт вирусных инфекций "Виром" Александр Семенов, директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
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Открывая встречу, глава Роспотребнадзора отметила, что Россия и Африка успешно взаимодействуют в сфере предупреждения эпидемий и активно реализуют совместные проекты по профилактике и борьбе с инфекциями.
«

"Сотрудничество России и Африки скреплено многолетней историей и способно из помощи перейти на уровень партнерства между странами, что поможет континенту обрести суверенитет в области биологической безопасности, укрепить собственный потенциал и устранить препятствия на пути экономического развития, вызванные инфекциями", – подчеркнула Анна Попова.

Основными темами сессии стали планирование и проведение совместных научных исследований, разработка тестов и вакцин, подготовка кадров, развитие лабораторной инфраструктуры стран-партнеров. Участники дискуссии также обсудили обеспечение независимости африканских стран от внешней помощи в сфере биологической безопасности, а также возможности перехода от импорта противоэпидемических технологий к их разработке африканскими странами.
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В ходе сессии министр здравоохранения Республики Уганда Джейн Рут Асенг подчеркнула, что партнерство поможет развитию сотрудничества в сфере борьбы с эпидемиями, наращиванию кадрового потенциала, обеспечению трансфера технологий.
Старший советник генерального директора Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Никез Ндамби отметил, что только проактивные действия на континенте позволят успешно бороться с эпидемиями.
Завершая панельную дискуссию, глава Роспотребнадзора предложила участникам проработать вопрос проведения аналогичного мероприятия по борьбе с эпидемиями на территории Африки.
Участники мероприятия также заявили о необходимости углубления сотрудничества в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, реагирования на инфекционные угрозы, развития кадрового потенциала и лабораторной инфраструктуры.
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Форум "Россия — Африка"АфрикаРоссияАнна ПоповаАлександр Семенов (батальон "Восток")Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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