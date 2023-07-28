https://ria.ru/20230728/rospotrebnazdor-1886896107.html

Роспотребнадзор поможет странам Африки бороться с эпидемиями

Роспотребнадзор поможет странам Африки бороться с эпидемиями - РИА Новости, 28.07.2023

Роспотребнадзор поможет странам Африки бороться с эпидемиями

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обсудила с руководителями здравоохранения африканских стран совместную работу по борьбе с эпидемиями на втором Саммите РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:55

2023-07-28T16:55

2023-07-28T16:55

форум "россия — африка"

африка

россия

анна попова

александр семенов (батальон "восток")

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886899655_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_1b55412b890a45f7b00c2d6a885b4871.jpg

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обсудила с руководителями здравоохранения африканских стран совместную работу по борьбе с эпидемиями на втором Саммите "Россия – Африка".В дискуссии, которая прошла в рамках панельной сессии "От помощи к партнерству: совместные усилия по борьбе с эпидемиями", приняли участие министр здравоохранения Республики Уганда Джейн Рут Асенг, министр общественного здравоохранения и борьбы со СПИД Республики Бурунди Сильви Нзеймана, старший советник генерального директора Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Никез Ндамби.С российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель руководителя ФМБА России Игорь Борисевич, директор ФКУН "Российский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев, директор ФБУН "Федеральный научно-исследовательский институт вирусных инфекций "Виром" Александр Семенов, директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.Открывая встречу, глава Роспотребнадзора отметила, что Россия и Африка успешно взаимодействуют в сфере предупреждения эпидемий и активно реализуют совместные проекты по профилактике и борьбе с инфекциями."Сотрудничество России и Африки скреплено многолетней историей и способно из помощи перейти на уровень партнерства между странами, что поможет континенту обрести суверенитет в области биологической безопасности, укрепить собственный потенциал и устранить препятствия на пути экономического развития, вызванные инфекциями", – подчеркнула Анна Попова.Основными темами сессии стали планирование и проведение совместных научных исследований, разработка тестов и вакцин, подготовка кадров, развитие лабораторной инфраструктуры стран-партнеров. Участники дискуссии также обсудили обеспечение независимости африканских стран от внешней помощи в сфере биологической безопасности, а также возможности перехода от импорта противоэпидемических технологий к их разработке африканскими странами.В ходе сессии министр здравоохранения Республики Уганда Джейн Рут Асенг подчеркнула, что партнерство поможет развитию сотрудничества в сфере борьбы с эпидемиями, наращиванию кадрового потенциала, обеспечению трансфера технологий.Старший советник генерального директора Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Никез Ндамби отметил, что только проактивные действия на континенте позволят успешно бороться с эпидемиями.Завершая панельную дискуссию, глава Роспотребнадзора предложила участникам проработать вопрос проведения аналогичного мероприятия по борьбе с эпидемиями на территории Африки.Участники мероприятия также заявили о необходимости углубления сотрудничества в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, реагирования на инфекционные угрозы, развития кадрового потенциала и лабораторной инфраструктуры.

https://ria.ru/20230728/medikamenty-1886872693.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230728/rf-afrika-1886844524.html

https://ria.ru/20230728/sammit-1886820926.html

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

форум "россия — африка", африка, россия, анна попова, александр семенов (батальон "восток"), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)