https://ria.ru/20230728/rheinmetall-1886874817.html

Концерн Rheinmetall начал учить украинских военных чинить танки Leopard

Концерн Rheinmetall начал учить украинских военных чинить танки Leopard - РИА Новости, 28.07.2023

Концерн Rheinmetall начал учить украинских военных чинить танки Leopard

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в настоящее время обучает украинцев чинить танки Leopard и рассчитывает начать ремонтные работы на территории Украины... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:26

2023-07-28T15:26

2023-07-28T15:40

специальная военная операция на украине

украина

в мире

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rheinmetall ag

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в настоящее время обучает украинцев чинить танки Leopard и рассчитывает начать ремонтные работы на территории Украины через несколько недель, заявил изданию Spiegel глава концерна Армин Паппергер."Сейчас мы в Германии обучаем украинцев для этой работы", - сказал Паппергер. "Мы хотим начать работу после летнего перерыва", - добавил он.Ранее в июле Паппергер в интервью телеканалу CNN заявил, что Rheinmetall откроет на Украине завод по производству и ремонту бронетехники в ближайшие три месяца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что завод Rheinmetall по производству бронетехники на Украине станет законной целью ВС РФ, если будет построен.

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украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, германия, rheinmetall ag, ситуация в днр и лнр