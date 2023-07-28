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Концерн Rheinmetall начал учить украинских военных чинить танки Leopard - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 28.07.2023 (обновлено: 15:40 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/rheinmetall-1886874817.html
Концерн Rheinmetall начал учить украинских военных чинить танки Leopard
Концерн Rheinmetall начал учить украинских военных чинить танки Leopard - РИА Новости, 28.07.2023
Концерн Rheinmetall начал учить украинских военных чинить танки Leopard
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в настоящее время обучает украинцев чинить танки Leopard и рассчитывает начать ремонтные работы на территории Украины... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:26
2023-07-28T15:40
специальная военная операция на украине
украина
в мире
германия
rheinmetall ag
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в настоящее время обучает украинцев чинить танки Leopard и рассчитывает начать ремонтные работы на территории Украины через несколько недель, заявил изданию Spiegel глава концерна Армин Паппергер."Сейчас мы в Германии обучаем украинцев для этой работы", - сказал Паппергер. "Мы хотим начать работу после летнего перерыва", - добавил он.Ранее в июле Паппергер в интервью телеканалу CNN заявил, что Rheinmetall откроет на Украине завод по производству и ремонту бронетехники в ближайшие три месяца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что завод Rheinmetall по производству бронетехники на Украине станет законной целью ВС РФ, если будет построен.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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украина, в мире, германия, rheinmetall ag, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Германия, Rheinmetall AG, Ситуация в ДНР и ЛНР
Концерн Rheinmetall начал учить украинских военных чинить танки Leopard

Концерн Rheinmetall планирует начать ремонт танков на Украине через несколько недель

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области
 Украинские солдаты ремонтируют танк Леопард-2 на позиции в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в настоящее время обучает украинцев чинить танки Leopard и рассчитывает начать ремонтные работы на территории Украины через несколько недель, заявил изданию Spiegel глава концерна Армин Паппергер.
"Сейчас мы в Германии обучаем украинцев для этой работы", - сказал Паппергер. "Мы хотим начать работу после летнего перерыва", - добавил он.
Ранее в июле Паппергер в интервью телеканалу CNN заявил, что Rheinmetall откроет на Украине завод по производству и ремонту бронетехники в ближайшие три месяца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что завод Rheinmetall по производству бронетехники на Украине станет законной целью ВС РФ, если будет построен.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреГерманияRheinmetall AGСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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