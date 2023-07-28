https://ria.ru/20230728/putin-1886859549.html

Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани. Трансляция

Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани. Трансляция - РИА Новости, 28.07.2023

Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани. Трансляция

Президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза Азали Ассумани выступают с заявлением на саммите Россия — Африка. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:00

2023-07-28T16:00

2023-07-28T19:07

африканский союз

владимир путин

россия

африка

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Президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза Азали Ассумани выступают с заявлением на саммите Россия — Африка.

россия

африка

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Максим Зубков

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Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани 8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. 2023-07-28T16:00 true PT30M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

африканский союз, владимир путин, россия, африка, видео