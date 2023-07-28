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Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани. Трансляция - РИА Новости, 28.07.2023
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16:00 28.07.2023 (обновлено: 19:07 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/putin-1886859549.html
Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани. Трансляция
Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани. Трансляция - РИА Новости, 28.07.2023
Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани. Трансляция
Президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза Азали Ассумани выступают с заявлением на саммите Россия — Африка. РИА Новости, 28.07.2023
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африканский союз
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза Азали Ассумани выступают с заявлением на саммите Россия — Африка.
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Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани
8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.
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африканский союз, владимир путин, россия, африка, видео
Африканский союз, Владимир Путин, Россия, Африка
Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани. Трансляция
Президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза Азали Ассумани выступают с заявлением на саммите Россия — Африка.
2023-07-28T16:00
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Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани. Трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза Азали Ассумани выступают с заявлением на саммите Россия — Африка.
 
Африканский союзВладимир ПутинРоссияАфрика
 
 
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