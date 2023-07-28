https://ria.ru/20230728/provokatsii-1886962356.html

В Госдуме предупредили о риске провокаций на выборах в России

В Госдуме предупредили о риске провокаций на выборах в России - РИА Новости, 28.07.2023

В Госдуме предупредили о риске провокаций на выборах в России

Готовятся провокации на избирательных участках в единый день голосования, чтобы создать "нужную" картинку для зарубежной прессы, уже фиксируются попытки... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:37

2023-07-28T18:37

2023-07-28T18:37

политика

андрей альшевских

госдума рф

россия

выборы

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Готовятся провокации на избирательных участках в единый день голосования, чтобы создать "нужную" картинку для зарубежной прессы, уже фиксируются попытки дискредитации выборов в России и давления на членов избиркомов со стороны неправительственных организаций, сообщил замглавы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских. "Иностранные агенты, нежелательные экстремистские организации всё активнее распространяют деструктивный контент. Также выявлены случаи давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны неправительственных организаций, по которым комиссия направила обращения в правоохранительные органы. По имеющейся информации, готовится провокация на избирательных участках с целью создания "нужной" картинки для зарубежных СМИ", - рассказал Альшевских на саммите "Россия-Африка" в рамках темы "Избирательные системы в условиях вызовов электоральному суверенитету: законодательство и технологии". По его словам, уже фиксируются попытки со стороны недружественных государств "опорочить решение Центральной избирательной комиссии о назначении выборов в новых субъектах Российской Федерации". "По мере приближения дня голосования внешние силы всё активнее муссируют темы мнимой нелегитимности выборов. Масштабная избирательная кампания используется ими как повод для дискредитации политической системы и имеет цель подорвать основы конституционного строя России и её безопасность", - уточнил он. Альшевских напомнил, что для оперативного реагирования на нарушения законодательства комиссия накануне выборов организовала работу мониторинговой группы. "Однако ни я, ни мои коллеги по комиссии, комитету и Государственной думе в целом нисколько не сомневаемся, что ни у кого не получится опорочить нашу страну. Российское общество в очередной раз продемонстрирует зрелость и не поддастся на провокации Запада", - резюмировал он. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.

https://ria.ru/20230725/provokatsiya-1886096812.html

https://ria.ru/20230724/ugrozy-1886013197.html

https://ria.ru/20230725/izbirkomy-1886097433.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, андрей альшевских, госдума рф, россия, выборы