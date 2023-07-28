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В Госдуме предупредили о риске провокаций на выборах в России - РИА Новости, 28.07.2023
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18:37 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/provokatsii-1886962356.html
В Госдуме предупредили о риске провокаций на выборах в России
В Госдуме предупредили о риске провокаций на выборах в России - РИА Новости, 28.07.2023
В Госдуме предупредили о риске провокаций на выборах в России
Готовятся провокации на избирательных участках в единый день голосования, чтобы создать "нужную" картинку для зарубежной прессы, уже фиксируются попытки... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:37
2023-07-28T18:37
политика
андрей альшевских
госдума рф
россия
выборы
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Готовятся провокации на избирательных участках в единый день голосования, чтобы создать "нужную" картинку для зарубежной прессы, уже фиксируются попытки дискредитации выборов в России и давления на членов избиркомов со стороны неправительственных организаций, сообщил замглавы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских. "Иностранные агенты, нежелательные экстремистские организации всё активнее распространяют деструктивный контент. Также выявлены случаи давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны неправительственных организаций, по которым комиссия направила обращения в правоохранительные органы. По имеющейся информации, готовится провокация на избирательных участках с целью создания "нужной" картинки для зарубежных СМИ", - рассказал Альшевских на саммите "Россия-Африка" в рамках темы "Избирательные системы в условиях вызовов электоральному суверенитету: законодательство и технологии". По его словам, уже фиксируются попытки со стороны недружественных государств "опорочить решение Центральной избирательной комиссии о назначении выборов в новых субъектах Российской Федерации". "По мере приближения дня голосования внешние силы всё активнее муссируют темы мнимой нелегитимности выборов. Масштабная избирательная кампания используется ими как повод для дискредитации политической системы и имеет цель подорвать основы конституционного строя России и её безопасность", - уточнил он. Альшевских напомнил, что для оперативного реагирования на нарушения законодательства комиссия накануне выборов организовала работу мониторинговой группы. "Однако ни я, ни мои коллеги по комиссии, комитету и Государственной думе в целом нисколько не сомневаемся, что ни у кого не получится опорочить нашу страну. Российское общество в очередной раз продемонстрирует зрелость и не поддастся на провокации Запада", - резюмировал он. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
https://ria.ru/20230725/provokatsiya-1886096812.html
https://ria.ru/20230724/ugrozy-1886013197.html
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политика, андрей альшевских, госдума рф, россия, выборы
Политика, Андрей Альшевских, Госдума РФ, Россия, Выборы
В Госдуме предупредили о риске провокаций на выборах в России

Депутат Альшевских заявил о подготовке провокаций на выборах для "картинки" в западных СМИ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с предварительными результатами выборов в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Электронное табло с предварительными результатами выборов в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Электронное табло с предварительными результатами выборов в информационном центре ЦИК РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Готовятся провокации на избирательных участках в единый день голосования, чтобы создать "нужную" картинку для зарубежной прессы, уже фиксируются попытки дискредитации выборов в России и давления на членов избиркомов со стороны неправительственных организаций, сообщил замглавы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских.
«
"Иностранные агенты, нежелательные экстремистские организации всё активнее распространяют деструктивный контент. Также выявлены случаи давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны неправительственных организаций, по которым комиссия направила обращения в правоохранительные органы. По имеющейся информации, готовится провокация на избирательных участках с целью создания "нужной" картинки для зарубежных СМИ", - рассказал Альшевских на саммите "Россия-Африка" в рамках темы "Избирательные системы в условиях вызовов электоральному суверенитету: законодательство и технологии".
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По его словам, уже фиксируются попытки со стороны недружественных государств "опорочить решение Центральной избирательной комиссии о назначении выборов в новых субъектах Российской Федерации".
«
"По мере приближения дня голосования внешние силы всё активнее муссируют темы мнимой нелегитимности выборов. Масштабная избирательная кампания используется ими как повод для дискредитации политической системы и имеет цель подорвать основы конституционного строя России и её безопасность", - уточнил он.
Альшевских напомнил, что для оперативного реагирования на нарушения законодательства комиссия накануне выборов организовала работу мониторинговой группы.
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«
"Однако ни я, ни мои коллеги по комиссии, комитету и Государственной думе в целом нисколько не сомневаемся, что ни у кого не получится опорочить нашу страну. Российское общество в очередной раз продемонстрирует зрелость и не поддастся на провокации Запада", - резюмировал он.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
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