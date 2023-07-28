В Госдуме предупредили о риске провокаций на выборах в России
Депутат Альшевских заявил о подготовке провокаций на выборах для "картинки" в западных СМИ
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с предварительными результатами выборов в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Электронное табло с предварительными результатами выборов в информационном центре ЦИК РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Готовятся провокации на избирательных участках в единый день голосования, чтобы создать "нужную" картинку для зарубежной прессы, уже фиксируются попытки дискредитации выборов в России и давления на членов избиркомов со стороны неправительственных организаций, сообщил замглавы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских.
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"Иностранные агенты, нежелательные экстремистские организации всё активнее распространяют деструктивный контент. Также выявлены случаи давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны неправительственных организаций, по которым комиссия направила обращения в правоохранительные органы. По имеющейся информации, готовится провокация на избирательных участках с целью создания "нужной" картинки для зарубежных СМИ", - рассказал Альшевских на саммите "Россия-Африка" в рамках темы "Избирательные системы в условиях вызовов электоральному суверенитету: законодательство и технологии".
По его словам, уже фиксируются попытки со стороны недружественных государств "опорочить решение Центральной избирательной комиссии о назначении выборов в новых субъектах Российской Федерации".
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"По мере приближения дня голосования внешние силы всё активнее муссируют темы мнимой нелегитимности выборов. Масштабная избирательная кампания используется ими как повод для дискредитации политической системы и имеет цель подорвать основы конституционного строя России и её безопасность", - уточнил он.
Альшевских напомнил, что для оперативного реагирования на нарушения законодательства комиссия накануне выборов организовала работу мониторинговой группы.
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"Однако ни я, ни мои коллеги по комиссии, комитету и Государственной думе в целом нисколько не сомневаемся, что ни у кого не получится опорочить нашу страну. Российское общество в очередной раз продемонстрирует зрелость и не поддастся на провокации Запада", - резюмировал он.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.