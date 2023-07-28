Губернатор Куйвашев простился с погибшим военкором РИА Новости
Свердловский губернатор приехал проститься с погибшим военкором РИА Новости Журавлевым
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге
Церемония прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал проститься с погибшим в зоне СВО военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым, передает корреспондент агентства.
Прощание с Журавлевым проходит в пятницу в родном для журналиста городе Екатеринбурге, в Доме офицеров. На церемонии присутствуют родственники, друзья, коллеги погибшего журналиста. После прощания Ростислава похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель Журавлева – результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление. В четверг президент России Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.