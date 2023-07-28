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Губернатор Куйвашев простился с погибшим военкором РИА Новости - РИА Новости, 28.07.2023
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09:46 28.07.2023 (обновлено: 11:06 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/proschanie-1886772054.html
Губернатор Куйвашев простился с погибшим военкором РИА Новости
Губернатор Куйвашев простился с погибшим военкором РИА Новости - РИА Новости, 28.07.2023
Губернатор Куйвашев простился с погибшим военкором РИА Новости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал проститься с погибшим в зоне СВО военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым, передает корреспондент... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:46
2023-07-28T11:06
россия
свердловская область
екатеринбург
евгений куйвашев
ростислав журавлев
антониу гутерреш
оон
обстрел группы журналистов в зоне сво
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал проститься с погибшим в зоне СВО военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым, передает корреспондент агентства. Прощание с Журавлевым проходит в пятницу в родном для журналиста городе Екатеринбурге, в Доме офицеров. На церемонии присутствуют родственники, друзья, коллеги погибшего журналиста. После прощания Ростислава похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Кремль глубоко соболезнует близким Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель Журавлева – результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление. В четверг президент России Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20230728/voenkor-1886771565.html
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Церемония прощания с Ростиславом Журавлевым
Присутствуют родные Ростислава, полпред по Уральскому федеральному округу, губернатор и мэр Екатеринбурга.
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россия, свердловская область, екатеринбург, евгений куйвашев, ростислав журавлев, антониу гутерреш, оон, обстрел группы журналистов в зоне сво, общество
Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Евгений Куйвашев, Ростислав Журавлев, Антониу Гутерреш, ООН, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Общество
Губернатор Куйвашев простился с погибшим военкором РИА Новости

Свердловский губернатор приехал проститься с погибшим военкором РИА Новости Журавлевым

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге
Церемония прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Церемония прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал проститься с погибшим в зоне СВО военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым, передает корреспондент агентства.
Прощание с Журавлевым проходит в пятницу в родном для журналиста городе Екатеринбурге, в Доме офицеров. На церемонии присутствуют родственники, друзья, коллеги погибшего журналиста. После прощания Ростислава похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель Журавлева – результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление. В четверг президент России Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручает награду на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Матери погибшего военкора РИА Новости вручили орден Мужества
Вчера, 09:43
 
РоссияСвердловская областьЕкатеринбургЕвгений КуйвашевРостислав ЖуравлевАнтониу ГутеррешООНОбстрел группы журналистов в зоне СВООбщество
 
 
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