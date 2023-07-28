https://ria.ru/20230728/proschanie-1886772054.html

Губернатор Куйвашев простился с погибшим военкором РИА Новости

Губернатор Куйвашев простился с погибшим военкором РИА Новости - РИА Новости, 28.07.2023

Губернатор Куйвашев простился с погибшим военкором РИА Новости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал проститься с погибшим в зоне СВО военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым, передает корреспондент... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T09:46

2023-07-28T09:46

2023-07-28T11:06

россия

свердловская область

екатеринбург

евгений куйвашев

ростислав журавлев

антониу гутерреш

оон

обстрел группы журналистов в зоне сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886776634_0:0:3118:1753_1920x0_80_0_0_bc220ccfff43b82fc2313fd284d536ab.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал проститься с погибшим в зоне СВО военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым, передает корреспондент агентства. Прощание с Журавлевым проходит в пятницу в родном для журналиста городе Екатеринбурге, в Доме офицеров. На церемонии присутствуют родственники, друзья, коллеги погибшего журналиста. После прощания Ростислава похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Кремль глубоко соболезнует близким Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель Журавлева – результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление. В четверг президент России Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20230728/voenkor-1886771565.html

россия

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония прощания с Ростиславом Журавлевым Присутствуют родные Ростислава, полпред по Уральскому федеральному округу, губернатор и мэр Екатеринбурга. 2023-07-28T09:46 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, свердловская область, екатеринбург, евгений куйвашев, ростислав журавлев, антониу гутерреш, оон, обстрел группы журналистов в зоне сво, общество