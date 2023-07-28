Рейтинг@Mail.ru
Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 28.07.2023 (обновлено: 19:00 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/proliv-1886955311.html
Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива
Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива - РИА Новости, 28.07.2023
Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива
Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:10
2023-07-28T19:00
керченский пролив
безопасность
краснодарский край
россия
темрюкский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805331658_0:0:2371:1334_1920x0_80_0_0_fbb3d46bba9bcc6c4b1f53bf7c36ac1e.jpg
КРАСНОДАР, 28 июл — РИА Новости. Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале."Решением командования Министерства обороны России запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой", — говорится в публикации.Под ограничение подпадают:Запрет не распространяется на суда пограничных органов и войск Росгвардии.Кроме того, запрещено ставить суда на якорь, добывать морских млекопитающих, рыбачить придонными орудиями, проводить взрывные и иные подводные работы, собирать образцы донного грунта, плавать с вытравленной якорной цепью. "Также действует запрет на &lt;...&gt; пролет, зависание, приводнение летательных аппаратов и другая деятельность в районах якорных стоянок № 450, № 451, № 452, № 455 и № 471-a, -b, -c, -d", — добавили в оперштабе.При этом транзит гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешен в светлое время суток и согласно графику после проведения досмотров.
https://ria.ru/20230721/sudokhodstvo-1885528977.html
https://ria.ru/20230724/vzryvchatka-1885933883.html
керченский пролив
краснодарский край
россия
темрюкский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805331658_216:0:2371:1616_1920x0_80_0_0_0526f89479c64f017dd1ba46561e9924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
керченский пролив, безопасность, краснодарский край, россия, темрюкский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Керченский пролив, Безопасность, Краснодарский край, Россия, Темрюкский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива

В Керченском проливе ввели ограничение на передвижение маломерных судов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Паром в Керченском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 июл — РИА Новости. Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
«
"Решением командования Министерства обороны России запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой", — говорится в публикации.
Под ограничение подпадают:
  • прогулочные и парусные суда;
  • надувные плавсредства;
  • гидроциклы;
  • виндсерфы, сабдоски и их аналоги.
Запрет не распространяется на суда пограничных органов и войск Росгвардии.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
В Госдуме назвали решение Киева по Керченскому проливу ничтожным
21 июля, 15:26
Кроме того, запрещено ставить суда на якорь, добывать морских млекопитающих, рыбачить придонными орудиями, проводить взрывные и иные подводные работы, собирать образцы донного грунта, плавать с вытравленной якорной цепью.
"Также действует запрет на <...> пролет, зависание, приводнение летательных аппаратов и другая деятельность в районах якорных стоянок № 450, № 451, № 452, № 455 и № 471-a, -b, -c, -d", — добавили в оперштабе.
При этом транзит гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешен в светлое время суток и согласно графику после проведения досмотров.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Песков прокомментировал обнаружение следов взрывчатки на украинском судне
24 июля, 12:29
 
Керченский проливБезопасностьКраснодарский крайРоссияТемрюкский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала