https://ria.ru/20230728/proliv-1886955311.html
Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива
Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива - РИА Новости, 28.07.2023
Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива
Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:10
2023-07-28T18:10
2023-07-28T19:00
керченский пролив
безопасность
краснодарский край
россия
темрюкский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОДАР, 28 июл — РИА Новости. Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале."Решением командования Министерства обороны России запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой", — говорится в публикации.Под ограничение подпадают:Запрет не распространяется на суда пограничных органов и войск Росгвардии.Кроме того, запрещено ставить суда на якорь, добывать морских млекопитающих, рыбачить придонными орудиями, проводить взрывные и иные подводные работы, собирать образцы донного грунта, плавать с вытравленной якорной цепью. "Также действует запрет на <...> пролет, зависание, приводнение летательных аппаратов и другая деятельность в районах якорных стоянок № 450, № 451, № 452, № 455 и № 471-a, -b, -c, -d", — добавили в оперштабе.При этом транзит гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешен в светлое время суток и согласно графику после проведения досмотров.
https://ria.ru/20230721/sudokhodstvo-1885528977.html
https://ria.ru/20230724/vzryvchatka-1885933883.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, безопасность, краснодарский край, россия, темрюкский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Керченский пролив, Безопасность, Краснодарский край, Россия, Темрюкский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива
В Керченском проливе ввели ограничение на передвижение маломерных судов
КРАСНОДАР, 28 июл — РИА Новости.
Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале
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"Решением командования Министерства обороны России запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой", — говорится в публикации.
Под ограничение подпадают:
- прогулочные и парусные суда;
- надувные плавсредства;
- гидроциклы;
- виндсерфы, сабдоски и их аналоги.
Запрет не распространяется на суда пограничных органов и войск Росгвардии
.
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Кроме того, запрещено ставить суда на якорь, добывать морских млекопитающих, рыбачить придонными орудиями, проводить взрывные и иные подводные работы, собирать образцы донного грунта, плавать с вытравленной якорной цепью.
"Также действует запрет на <...> пролет, зависание, приводнение летательных аппаратов и другая деятельность в районах якорных стоянок № 450, № 451, № 452, № 455 и № 471-a, -b, -c, -d", — добавили в оперштабе.
При этом транзит гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешен в светлое время суток и согласно графику после проведения досмотров.
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