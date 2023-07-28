https://ria.ru/20230728/proliv-1886955311.html

Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива

Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива - РИА Новости, 28.07.2023

Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива

Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:10

2023-07-28T18:10

2023-07-28T19:00

керченский пролив

безопасность

краснодарский край

россия

темрюкский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КРАСНОДАР, 28 июл — РИА Новости. Маломерным судам запретили проход в акватории Керченского пролива, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале."Решением командования Министерства обороны России запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой", — говорится в публикации.Под ограничение подпадают:Запрет не распространяется на суда пограничных органов и войск Росгвардии.Кроме того, запрещено ставить суда на якорь, добывать морских млекопитающих, рыбачить придонными орудиями, проводить взрывные и иные подводные работы, собирать образцы донного грунта, плавать с вытравленной якорной цепью. "Также действует запрет на <...> пролет, зависание, приводнение летательных аппаратов и другая деятельность в районах якорных стоянок № 450, № 451, № 452, № 455 и № 471-a, -b, -c, -d", — добавили в оперштабе.При этом транзит гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешен в светлое время суток и согласно графику после проведения досмотров.

https://ria.ru/20230721/sudokhodstvo-1885528977.html

https://ria.ru/20230724/vzryvchatka-1885933883.html

керченский пролив

краснодарский край

россия

темрюкский район

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

керченский пролив, безопасность, краснодарский край, россия, темрюкский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)