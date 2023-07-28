https://ria.ru/20230728/predprinimateli-1886828382.html

Число ставропольских предпринимателей, торгующих онлайн, увеличилось втрое

Число ставропольских предпринимателей, торгующих онлайн, увеличилось втрое - РИА Новости, 28.07.2023

Число ставропольских предпринимателей, торгующих онлайн, увеличилось втрое

Число предпринимателей и самозанятых Ставропольского края, которые представляют свою продукцию на одном из популярных маркетплейсов России, с 2021 года... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:54

2023-07-28T12:54

2023-07-28T12:54

ставропольский край

ставропольский край

россия

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СТАВРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Число предпринимателей и самозанятых Ставропольского края, которые представляют свою продукцию на одном из популярных маркетплейсов России, с 2021 года увеличилось втрое и достигло 2,6 тысячи, а оборот достиг 4,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства экономического развития региона. По его словам, на Ставрополье развивают онлайн-торговлю как один из актуальных способов обеспечения доступности к продукции местных производителей. По линии Минэка предпринимателям оказывается консультативная поддержка по выходу на маркетплейсы, бесплатному продвижению продукции в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" регпроекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае. В онлайн-магазинах представлен широкий ассортимент продукции ставропольских производителей - от минеральной воды, снеков, макарон до деликатесов. "За 2022 год доля продаж через сеть Интернет по краю увеличилась в два раза и составила 28 миллиардов рублей. Сегодня уже 4,5% в общем объеме оборота розничной торговли приходятся на онлайн-площадки, где зарегистрировано порядка 50 производителей пищевой продукции, а также несколько тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В центре "Мой бизнес" можно получить помощь экспертов для старта продаж на различных онлайн-платформах, а также бесплатное продвижение товаров. В ближайшие годы в нашем крае сформируется мощный логистический хаб, за которым мы видим не только перспективы развития ведущих маркетлейсов, но и новые возможности для предпринимателей всех сфер деятельности. Продукция получит доступ к новым каналам сбыта, - отмечает министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, слова которого приводят в пресс-службе.

https://ria.ru/20230525/investitsii-1874090509.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, россия