https://ria.ru/20230728/pozhary-1886878962.html
Греческий министр назвал причину большинства пожаров за последние дни
Греческий министр назвал причину большинства пожаров за последние дни - РИА Новости, 28.07.2023
Греческий министр назвал причину большинства пожаров за последние дни
За последние десять дней в Греции произошло 667 лесных пожаров, и подавляющее большинство из них произошло по вине человека, сообщил министр климатического... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:44
2023-07-28T15:44
2023-07-28T15:46
в мире
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886198290_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e284092098a1f8ac305470f10f92129.jpg
АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. За последние десять дней в Греции произошло 667 лесных пожаров, и подавляющее большинство из них произошло по вине человека, сообщил министр климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас на пресс-конференции в пятницу. Ее транслировало греческое телевидение ERT. "После 15 дней экстремальных погодных явлений и 10 дней с более чем 600 пожарами сегодня первый день, когда мы не в "красной зоне", не в ситуации чрезвычайной пожарной опасности", - сказал он. "За последние несколько дней произошло 667 пожаров, более 60 в день. Подавляющее большинство из них были рукотворными, так как они произошли в результате поджога, преступной халатности или умысла", - сказал Кикилиас. Министр отметил самоотверженность и героизм всех, кто боролся с пожарами, упомянув также о гибели двух пилотов. По его словам, погибли три человека. Он добавил, что государство сделает все, чтобы оказать помощь пострадавшим людям и районам. По словам, Кикилиаса десять пожаров стали большими и были испытанием на прочность для всех. Министр сообщил, что на сегодняшний день сгорели 400 тысяч стреммов лесов (40 тысяч гектаров), в то время как в среднем по Греции сгорает 500 тысяч стреммов в год. Он упомянул пожар, который преодолел 200-метровую противопожарную полосу, при этом был огненный смерч с температурой 1000 градусов по Цельсию. В Греции с 12 июля установилась аномально жаркая погода с температурой выше 40 градусов, с 17 июля начались сильные пожары. В четверг температура воздуха стала снижаться.
https://ria.ru/20230726/pozhar-1886344770.html
https://ria.ru/20230728/pozhar-1886877459.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886198290_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b8ed12622006e7b0f1660384c8f2b073.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция
Греческий министр назвал причину большинства пожаров за последние дни
Кикилиас: подавляющее большинство пожаров в Греции произошло по вине человека
АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости.
За последние десять дней в Греции произошло 667 лесных пожаров, и подавляющее большинство из них произошло по вине человека, сообщил министр климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас на пресс-конференции в пятницу. Ее транслировало греческое телевидение ERT
.
«
"После 15 дней экстремальных погодных явлений и 10 дней с более чем 600 пожарами сегодня первый день, когда мы не в "красной зоне", не в ситуации чрезвычайной пожарной опасности", - сказал он.
Греция не обращалась к России за помощью в тушении пожаров, заявили в МИД
«
"За последние несколько дней произошло 667 пожаров, более 60 в день. Подавляющее большинство из них были рукотворными, так как они произошли в результате поджога, преступной халатности или умысла", - сказал Кикилиас.
Министр отметил самоотверженность и героизм всех, кто боролся с пожарами, упомянув также о гибели двух пилотов. По его словам, погибли три человека. Он добавил, что государство сделает все, чтобы оказать помощь пострадавшим людям и районам.
По словам, Кикилиаса десять пожаров стали большими и были испытанием на прочность для всех.
Министр сообщил, что на сегодняшний день сгорели 400 тысяч стреммов лесов (40 тысяч гектаров), в то время как в среднем по Греции сгорает 500 тысяч стреммов в год. Он упомянул пожар, который преодолел 200-метровую противопожарную полосу, при этом был огненный смерч с температурой 1000 градусов по Цельсию.
В Греции с 12 июля установилась аномально жаркая погода с температурой выше 40 градусов, с 17 июля начались сильные пожары. В четверг температура воздуха стала снижаться.
Глава Минсельхоза Турции рассказал о ситуации с лесным пожаром в Кемере