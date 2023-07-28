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Греческий министр назвал причину большинства пожаров за последние дни - РИА Новости, 28.07.2023
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15:44 28.07.2023 (обновлено: 15:46 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/pozhary-1886878962.html
Греческий министр назвал причину большинства пожаров за последние дни
Греческий министр назвал причину большинства пожаров за последние дни - РИА Новости, 28.07.2023
Греческий министр назвал причину большинства пожаров за последние дни
За последние десять дней в Греции произошло 667 лесных пожаров, и подавляющее большинство из них произошло по вине человека, сообщил министр климатического... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:44
2023-07-28T15:46
в мире
греция
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АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. За последние десять дней в Греции произошло 667 лесных пожаров, и подавляющее большинство из них произошло по вине человека, сообщил министр климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас на пресс-конференции в пятницу. Ее транслировало греческое телевидение ERT. "После 15 дней экстремальных погодных явлений и 10 дней с более чем 600 пожарами сегодня первый день, когда мы не в "красной зоне", не в ситуации чрезвычайной пожарной опасности", - сказал он. "За последние несколько дней произошло 667 пожаров, более 60 в день. Подавляющее большинство из них были рукотворными, так как они произошли в результате поджога, преступной халатности или умысла", - сказал Кикилиас. Министр отметил самоотверженность и героизм всех, кто боролся с пожарами, упомянув также о гибели двух пилотов. По его словам, погибли три человека. Он добавил, что государство сделает все, чтобы оказать помощь пострадавшим людям и районам. По словам, Кикилиаса десять пожаров стали большими и были испытанием на прочность для всех. Министр сообщил, что на сегодняшний день сгорели 400 тысяч стреммов лесов (40 тысяч гектаров), в то время как в среднем по Греции сгорает 500 тысяч стреммов в год. Он упомянул пожар, который преодолел 200-метровую противопожарную полосу, при этом был огненный смерч с температурой 1000 градусов по Цельсию. В Греции с 12 июля установилась аномально жаркая погода с температурой выше 40 градусов, с 17 июля начались сильные пожары. В четверг температура воздуха стала снижаться.
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в мире, греция
В мире, Греция
Греческий министр назвал причину большинства пожаров за последние дни

Кикилиас: подавляющее большинство пожаров в Греции произошло по вине человека

© AP Photo / Petros GiannakourisЛесной пожар на острове Родос
Лесной пожар на острове Родос - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Лесной пожар на острове Родос. Архивное фото
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АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. За последние десять дней в Греции произошло 667 лесных пожаров, и подавляющее большинство из них произошло по вине человека, сообщил министр климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас на пресс-конференции в пятницу. Ее транслировало греческое телевидение ERT.
«
"После 15 дней экстремальных погодных явлений и 10 дней с более чем 600 пожарами сегодня первый день, когда мы не в "красной зоне", не в ситуации чрезвычайной пожарной опасности", - сказал он.
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«
"За последние несколько дней произошло 667 пожаров, более 60 в день. Подавляющее большинство из них были рукотворными, так как они произошли в результате поджога, преступной халатности или умысла", - сказал Кикилиас.
Министр отметил самоотверженность и героизм всех, кто боролся с пожарами, упомянув также о гибели двух пилотов. По его словам, погибли три человека. Он добавил, что государство сделает все, чтобы оказать помощь пострадавшим людям и районам.
По словам, Кикилиаса десять пожаров стали большими и были испытанием на прочность для всех.
Министр сообщил, что на сегодняшний день сгорели 400 тысяч стреммов лесов (40 тысяч гектаров), в то время как в среднем по Греции сгорает 500 тысяч стреммов в год. Он упомянул пожар, который преодолел 200-метровую противопожарную полосу, при этом был огненный смерч с температурой 1000 градусов по Цельсию.
В Греции с 12 июля установилась аномально жаркая погода с температурой выше 40 градусов, с 17 июля начались сильные пожары. В четверг температура воздуха стала снижаться.
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