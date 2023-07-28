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Российские самолеты Бе-200ЧС ликвидировали пожары в Турции - РИА Новости, 28.07.2023
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06:15 28.07.2023 (обновлено: 06:34 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/pozhary-1886756924.html
Российские самолеты Бе-200ЧС ликвидировали пожары в Турции
Российские самолеты Бе-200ЧС ликвидировали пожары в Турции - РИА Новости, 28.07.2023
Российские самолеты Бе-200ЧС ликвидировали пожары в Турции
Российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности в Турции, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T06:15
2023-07-28T06:34
турция
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
кемер
лесные пожары в турции
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности в Турции, сообщается в телеграм-канале МЧС России.Ранее в ведомстве сообщали, что лесные пожары в Турции помогают тушить два самолета Бе-200ЧС. Летчики работают в сложной горной местности при высокой температуре."Авиация МЧС России сбросила почти 1,2 тысячи тонн воды на очаги природных пожаров в Турции . Самолеты-амфибии Бе-200ЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности, где тушение возможно только с воздуха", - говорится в сообщении.Пилоты работали при сильном задымлении и плохой видимости в сложном гористом рельефе, забирали воду из маленького горного озера. Также отмечается, что за сутки воздушные судна МЧС России в районе городов Измир и Балыкесир сбросили 46 тонн огнетушащей жидкости на очаги природного пожара.Лесной пожар охватил горную местность на турецком курорте Кемер вечером в понедельник, в тушении принимают участие не менее 11 самолетов и 22 вертолетов. Пожары в Кемере не представляют угрозы для отелей, туристы продолжают отдыхать, сообщил ранее РИА Новости глава регионального представительства Ассоциации туроператоров Турции Мехмет Акбаба.
https://ria.ru/20230726/pozhar-1886431277.html
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турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, кемер, лесные пожары в турции
Турция, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Кемер, Лесные пожары в Турции
Российские самолеты Бе-200ЧС ликвидировали пожары в Турции

МЧС: российские самолеты Бе-200ЧС ликвидировали пожары в отдаленной местности в Турции

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности в Турции, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщали, что лесные пожары в Турции помогают тушить два самолета Бе-200ЧС. Летчики работают в сложной горной местности при высокой температуре.
"Авиация МЧС России сбросила почти 1,2 тысячи тонн воды на очаги природных пожаров в Турции . Самолеты-амфибии Бе-200ЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности, где тушение возможно только с воздуха", - говорится в сообщении.
Пилоты работали при сильном задымлении и плохой видимости в сложном гористом рельефе, забирали воду из маленького горного озера. Также отмечается, что за сутки воздушные судна МЧС России в районе городов Измир и Балыкесир сбросили 46 тонн огнетушащей жидкости на очаги природного пожара.
Лесной пожар охватил горную местность на турецком курорте Кемер вечером в понедельник, в тушении принимают участие не менее 11 самолетов и 22 вертолетов. Пожары в Кемере не представляют угрозы для отелей, туристы продолжают отдыхать, сообщил ранее РИА Новости глава регионального представительства Ассоциации туроператоров Турции Мехмет Акбаба.
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ТурцияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКемерЛесные пожары в Турции
 
 
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