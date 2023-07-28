https://ria.ru/20230728/pozhary-1886756924.html

Российские самолеты Бе-200ЧС ликвидировали пожары в Турции

Российские самолеты Бе-200ЧС ликвидировали пожары в Турции - РИА Новости, 28.07.2023

Российские самолеты Бе-200ЧС ликвидировали пожары в Турции

Российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности в Турции, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T06:15

2023-07-28T06:15

2023-07-28T06:34

турция

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

кемер

лесные пожары в турции

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности в Турции, сообщается в телеграм-канале МЧС России.Ранее в ведомстве сообщали, что лесные пожары в Турции помогают тушить два самолета Бе-200ЧС. Летчики работают в сложной горной местности при высокой температуре."Авиация МЧС России сбросила почти 1,2 тысячи тонн воды на очаги природных пожаров в Турции . Самолеты-амфибии Бе-200ЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности, где тушение возможно только с воздуха", - говорится в сообщении.Пилоты работали при сильном задымлении и плохой видимости в сложном гористом рельефе, забирали воду из маленького горного озера. Также отмечается, что за сутки воздушные судна МЧС России в районе городов Измир и Балыкесир сбросили 46 тонн огнетушащей жидкости на очаги природного пожара.Лесной пожар охватил горную местность на турецком курорте Кемер вечером в понедельник, в тушении принимают участие не менее 11 самолетов и 22 вертолетов. Пожары в Кемере не представляют угрозы для отелей, туристы продолжают отдыхать, сообщил ранее РИА Новости глава регионального представительства Ассоциации туроператоров Турции Мехмет Акбаба.

https://ria.ru/20230726/pozhar-1886431277.html

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турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, кемер, лесные пожары в турции