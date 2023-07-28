Рейтинг@Mail.ru
Повестки о призыве будут размещаться в электронном реестре - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/povestki-1886986533.html
Повестки о призыве будут размещаться в электронном реестре
Повестки о призыве будут размещаться в электронном реестре - РИА Новости, 28.07.2023
Повестки о призыве будут размещаться в электронном реестре
Повестки о призыве на военную службу будут размещаться в электронном реестре воинского учета, при этом военнообязанные россияне смогут вносить изменения в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:26
2023-07-28T20:26
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820099810_0:146:2955:1808_1920x0_80_0_0_c10c729f864dcfbe308a6af81b40b3f6.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Повестки о призыве на военную службу будут размещаться в электронном реестре воинского учета, при этом военнообязанные россияне смогут вносить изменения в размещенные там сведения о себе через портал госуслуг или военкомат, соответствующие изменения утвердило правительство, сообщила пресс-служба кабмина. "Граждане смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в Реестре. Для этого потребуется направить обращение в военкомат через портал госуслуг или придя туда лично. Повестки будут размещаться в электронном Реестре повесток - в личных кабинетах граждан на этом ресурсе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230728/uchet-1886985868.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820099810_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_754c65fdb7c5e81e8571f325a0620942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Повестки о призыве будут размещаться в электронном реестре

Повестки о призыве на военную службу будут размещаться в электронном реестре

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Повестки о призыве на военную службу будут размещаться в электронном реестре воинского учета, при этом военнообязанные россияне смогут вносить изменения в размещенные там сведения о себе через портал госуслуг или военкомат, соответствующие изменения утвердило правительство, сообщила пресс-служба кабмина.
«
"Граждане смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в Реестре. Для этого потребуется направить обращение в военкомат через портал госуслуг или придя туда лично.
«
Повестки будут размещаться в электронном Реестре повесток - в личных кабинетах граждан на этом ресурсе", - говорится в сообщении.
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Постановку на воинский учет разрешили без личной явки в военкомат
Вчера, 20:21
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала