https://ria.ru/20230728/povestki-1886986533.html

Повестки о призыве будут размещаться в электронном реестре

Повестки о призыве будут размещаться в электронном реестре - РИА Новости, 28.07.2023

Повестки о призыве будут размещаться в электронном реестре

Повестки о призыве на военную службу будут размещаться в электронном реестре воинского учета, при этом военнообязанные россияне смогут вносить изменения в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:26

2023-07-28T20:26

2023-07-28T20:26

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Повестки о призыве на военную службу будут размещаться в электронном реестре воинского учета, при этом военнообязанные россияне смогут вносить изменения в размещенные там сведения о себе через портал госуслуг или военкомат, соответствующие изменения утвердило правительство, сообщила пресс-служба кабмина. "Граждане смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в Реестре. Для этого потребуется направить обращение в военкомат через портал госуслуг или придя туда лично. Повестки будут размещаться в электронном Реестре повесток - в личных кабинетах граждан на этом ресурсе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230728/uchet-1886985868.html

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общество