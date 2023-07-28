https://ria.ru/20230728/polsha-1886902406.html

Польша не пожертвует сельским хозяйством ради Украины, заявил Качиньский

Польша не пожертвует сельским хозяйством ради Украины, заявил Качиньский - РИА Новости, 28.07.2023

Польша не пожертвует сельским хозяйством ради Украины, заявил Качиньский

Польша не будет жертвовать своим сельским хозяйством ради Украины, заявил председатель правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:41

2023-07-28T16:41

2023-07-28T16:46

польша

украина

ярослав качиньский

экономика

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ВАРШАВА, 28 июл – РИА Новости. Польша не будет жертвовать своим сельским хозяйством ради Украины, заявил председатель правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский в эфире Польского радио. "Нужно ставить вопрос наших интересов решительным образом. Мы не можем привести к разрушению польского сельского хозяйства. Это то, чем мы просто не можем пожертвовать, и наши украинские друзья должны это осознавать", - сказал Качиньский. "Мы твердо отстаиваем их основные интересы. Мы хотим, чтобы они выиграли войну. Мы делаем все, чтобы они победили, чтобы они оказались в НАТО, но они тоже должны учитывать наши интересы", - добавил он. При этом Качиньский подтвердил, что Польша самостоятельно продлит запрет на ввоз украинского зерна, если данный запрет не продлит Европейская комиссия. "Если это произойдет, нам просто придется принять решение здесь. И я думаю, что решения примут и другие государства восточного фланга", - сказал он. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.

https://ria.ru/20230725/zerno-1886228956.html

https://ria.ru/20230720/polsha-1885361376.html

польша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, украина, ярослав качиньский, экономика