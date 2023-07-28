https://ria.ru/20230728/politika-1887003781.html

В Минске призвали страны не втягиваться в санкционную политику Запада

В Минске призвали страны не втягиваться в санкционную политику Запада - РИА Новости, 28.07.2023

В Минске призвали страны не втягиваться в санкционную политику Запада

Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова призвала третьи страны не втягиваться в санкционную политику Запада против Белоруссии, а... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T22:50

2023-07-28T22:50

2023-07-28T22:50

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наталья кочанова

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россия

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МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова призвала третьи страны не втягиваться в санкционную политику Запада против Белоруссии, а быть вместе с Минском, если они выступают за многополярный справедливый мир. "Вовлечение третьих стран в санкционную политику является не чем иным, как актом агрессии против самих этих стран", - говорится в заявлении Кочановой, распространенном пресс-службой верхней палаты парламента Белоруссии. Она высказала мнение, что даже если санкции против Белоруссии отменят, страну все равно "не оставят в покое, попытки вмешательства во внутренние дела, ослабления суверенитета не прекратятся". "Поэтому странам, которые смотрят с нами в одну сторону — в сторону мира и безопасности, выступают за многополярный справедливый мир,... надо быть вместе", - призвала спикер. Она отметила, что для Белоруссии санкции не новое явление. "Фактически это постоянный внешний атрибут суверенного развития Беларуси, который уже воспринимается нами не как ограничение страновых возможностей, а как признание инициаторами санкций высокого социально-экономического потенциала и политического веса Беларуси на международной арене. Вопреки санкционному давлению благосостояние нашей страны уверенными темпами прирастает, а прогнозы развития национальной экономики… становятся все более оптимистичными. Государство делает все, чтобы наши граждане не ощущали на себе никаких негативных эффектов санкций", - подчеркнула Кочанова. По ее словам, все эти испытания закаляют, и Белоруссия выдержит текущие санкции и станет еще сильнее. "Возомнившие себя властителями мира Соединенные Штаты не готовы мириться с тем, что им уже никогда не быть единственным центром принятия решений, что мировой порядок неизбежно будет более сбалансированным и, главное, — справедливым. Они изо всех сил пытаются удерживаться за свое стремительно ускользающее превосходство, не гнушаясь ничем и пуская в ход любые технологии и инструменты. При этом зачастую делая самую грязную работу чужими руками — через услужливых европейских политиканов, которые не в состоянии противиться заокеанскому хозяину, даже понимая, что вредят своим же странам и народам", - заявила Кочанова. Она подчеркнула, что "США пытаются не только побороть Россию и Китай, но и держать в узде Европейский союз, препятствовать развитию государств с самостоятельной внутренней и внешней политикой, таких как Беларусь". "За счет втягивания в санкционный шантаж все новых и новых участников они рассчитывают на дополнительное обогащение и получение политических дивидендов", - добавила Кочанова.

https://ria.ru/20230719/zapad-1885100532.html

https://ria.ru/20230617/protest-1878937131.html

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цены на нефть, белоруссия, наталья кочанова, минск, россия