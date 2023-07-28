https://ria.ru/20230728/politika-1886644003.html

Начали одумываться. Будущий президент США может развернуться к России

Начали одумываться. Будущий президент США может развернуться к России - РИА Новости, 28.07.2023

Начали одумываться. Будущий президент США может развернуться к России

Роберт Кеннеди, претендующий на президентский пост, заявил о необходимости диалога с Москвой, а не конфронтации. И хотя его не считают фаворитом, озвучиваемые... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T08:00

2023-07-28T08:00

2023-07-28T08:08

в мире

сша

россия

джон кеннеди (политик)

джо байден

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866602642_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_65f4fd83ad6e1e6318de499faa4828de.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Роберт Кеннеди, претендующий на президентский пост, заявил о необходимости диалога с Москвой, а не конфронтации. И хотя его не считают фаворитом, озвучиваемые им идеи явно находят все больший отклик у населения. О взглядах и электоральных перспективах очередного представителя влиятельной американской семьи — в материале РИА Новости.Кандидат с историейСыну бывшего генпрокурора и племяннику 35-го президента США, застреленного в 1963-м, Кеннеди-младшему сейчас 69. Долгое время он не заявлял о себе как о политике.Юрист по образованию, он занимался экологическими проблемами. Во время пандемии коронавируса стал одним из неформальных лидеров антипрививочного движения. Это уже была политика, поэтому его решение выдвигаться от Демократической партии на выборы-2024, принятое в апреле, не стало большим сюрпризом.О диалоге и провокацияхВ конце июля в Нью-Йорке на форуме по борьбе с антисемитизмом Кеннеди-младший значительную часть выступления посвятил международной обстановке. Много говорил о конфликте на Украине. По его мнению, Москве и Вашингтону необходимо налаживать взаимодействие, а не продолжать эскалацию."У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам нужно говорить с ними. Нам следует поступать как мой дядя", — сказал он. Все помнят: в 1962-м, во время Карибского кризиса, президент Джон Кеннеди проявил мудрую сдержанность, несмотря на активность "ястребов" в американском военном руководстве."Мы должны разговаривать с русскими так, как Никсон — с Брежневым, как Буш (старший) — с Горбачевым, как мой дядя — с Хрущевым", — уточнил Кеннеди-младший.Он и раньше неоднократно критиковал позицию США в украинском кризисе, обвинял Джо Байдена в подготовке прямого наземного столкновения с Россией. При этом подчеркивал, что поддерживает Киев, а не Москву. Но указывал на ошибки Вашингтона."Мы должны понимать, что наше правительство также способствовало обострению неоднократными преднамеренными провокациями начиная с 1990-х", — подчеркивал он. И указывал на ущербность представлений западного истеблишмента о возможных выходах из сложившейся ситуации: "Любого, кто думает, будто смена режима в России, у которой больше ядерного оружия, чем у нас, — это хорошая идея, я считаю безответственным".Сближение "слонов" и "ослов"Дональд Трамп, намеревающийся баллотироваться от Республиканской партии, не раз заявлял, что при нем украинского конфликта просто бы не было. Противоречия он уладил бы в считанные часы, а вот Джо Байден ведет мир к катастрофе.Перехватывая трамповскую повестку, Кеннеди умело обратил на себя внимание "слонов" (республиканцев). Некоторые уже поддержали кандидата от "ослов" (демократов). Пока аналитики не спешат с выводами: негласную партийную дисциплину никто не отменял. С другой стороны, никаких формальных ограничений нет.Эксперты отмечают и существенные расхождения между Кеннеди и Трампом. Так, по мнению Кайла Уолтера — специалиста Logistics (международной компании по анализу дезинформации), демократ "в значительной степени" ретранслирует кремлевский нарратив. Республиканец же "в основном сосредоточен на том, чтобы выглядеть как переговорщик".Глас народаЭкономические и экологические взгляды Кеннеди в целом совпадают с партийными, но некоторые другие его идеи вызывают у демократов тревогу. И опять же, сближают с трампистами. Например, он любит рассуждать о том, что вакцины вредны и могут вызывать аутизм. Допускал рукотворность вируса COVID-19 и даже направленность против определенных народов. Активно выступал против карантина и иных ограничений, сравнив их однажды с нацистским режимом в Германии. За это он позже принес извинения.Близок Кеннеди к Трампу и по проблеме миграции. Конечно, он не предлагает строить стену на границе с Мексикой, но считает, что законодательство для прибывающих в США иностранцев сейчас слишком мягкое и его стоит ужесточить.Судя по опросам, скандальные заявления не отпугивают избирателей. По данным Квиннипэкского университета — одного из наиболее авторитетных в американской социологии, рейтинг Кеннеди — 17 процентов. У Байдена больше, но динамика не в его пользу: еще весной у племянника 35-го президента было меньше десяти.Недавнее социологическое исследование The Harvard CAPS / Harris Poll показало: Кеннеди — наиболее одобряемая в стране политическая фигура. За него — 47 процентов, против — только четверть. У Байдена — 39 и 53, у Трампа — 45 и 49. И если весной многие наблюдатели считали, что Кеннеди-младший просто желает напомнить об известном американском политическом клане, то сейчас его шансы на успех выглядят вполне реальными.

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, джон кеннеди (политик), джо байден, дональд трамп