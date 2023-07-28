https://ria.ru/20230728/pogoda-1886752565.html

Россиянам рассказали о погоде в августе

Россиянам рассказали о погоде в августе - РИА Новости, 28.07.2023

Россиянам рассказали о погоде в августе

Погода в последний летний месяц как в России, так и в Европе, окажется выше климатической нормы на 0,5-2 градуса, но резкой аномальной жары не ожидается,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T04:52

2023-07-28T04:52

2023-07-28T05:10

общество

европа

россия

северная атлантика

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Погода в последний летний месяц как в России, так и в Европе, окажется выше климатической нормы на 0,5-2 градуса, но резкой аномальной жары не ожидается, поделился с РИА Новости прогнозом сервис "Яндекс Погода".Отмечается, что в нормальных условиях европейская погода в июне-июле определяется мощным и стабильным антициклоном. Он приносит в Европу теплый тропический воздух и ясную погоду. Также переодически проходят и циклоны из Северной Атлантики, приносящие прохладу и осадки. Однако в этом году там наблюдаются "аномальные условия, приводящие к сильнейшим волнам жары", засухам и лесным пожарам. Июльские волны тепла оказались настолько сильными, что им и вызвавшим их антициклонам даже дали имена: "Цербер" и "Харон"."Полученный <...> прогноз показывает, что в среднем в Европе в августе будет на 1-1,5 градуса теплее климатической нормы. Слабее аномалия будет в Южной Европе — всего на 0,5-0,8 градуса теплее нормы", — рассказали специалисты. Над Европой ожидается чуть более однородное поле давления, чем обычно. По мнению экспертов, это может снова привести к жаркой и ясной погоде, но в Северной Африке прогнозируется ослабление антициклонов — это снижает риск катастрофической жары, аналогичной июльской, добавили синоптики"В целом август в Европе будет теплее нормы, но риск аномальной жары в сравнении с первой половиной лета снижается", — добавили в сервисе. Эксперты также напомнили, что в России этим летом таких устойчивых антициклонов, как сейчас в Европе или как в отдельных частях страны в аномально жарком 2010 году, не наблюдалось. Согласно прогнозу, август на всей территории страны окажется теплее климатической нормы: на 1-1,5 градуса на Европейской части и на Юге Сибири, а также на Севере Дальнего Востока. В Восточной Сибири аномалии ожидаются слабее — на 0,5 градуса теплее климатической нормы. А самые сильные аномалии должны произойти на Южном Урале — до 2 градусов теплее нормы. Кроме того, сейчас нет предпосылок к образованию крупных и устойчивых антициклонов над Россией в августе. Прогнозируется, что на Ближнем Востоке давление превысит норму — это означает более высокую вероятность формирования там антициклонов, которые могут принести жаркий тропический воздух на Юг Европейской части России, однако из-за большого расстояния такие потоки воздуха вряд ли продержатся долго.Таким образом, август в России прогнозируется тёплым, но пока без признаков аномально сильных волн жары, заключили собеседники агентства.

https://ria.ru/20230726/moskva-1886334130.html

https://ria.ru/20230724/pogoda-1886003001.html

европа

россия

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общество, европа, россия, северная атлантика