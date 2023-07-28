https://ria.ru/20230728/poezdki-1886974384.html

Россия и Африка будут работать над упрощением условий поездок граждан

Россия и Африка будут работать над упрощением условий поездок граждан - РИА Новости, 28.07.2023

Россия и Африка будут работать над упрощением условий поездок граждан

Россия и страны Африки намерены работать над упрощением условий поездок граждан России и африканских государств, говорится в Плане действий форума партнерства... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:31

2023-07-28T19:31

2023-07-28T19:31

россия

африка

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки намерены работать над упрощением условий поездок граждан России и африканских государств, говорится в Плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Сотрудничество в области политики и безопасности. Политика... Взаимодействовать по вопросам, связанным с дальнейшим упрощением условий поездок граждан Российской Федерации и африканских государств", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886973968.html

россия

африка

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2023

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россия, африка, форум "россия — африка"