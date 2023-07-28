https://ria.ru/20230728/poezdki-1886974384.html
Россия и Африка будут работать над упрощением условий поездок граждан
Россия и Африка будут работать над упрощением условий поездок граждан - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка будут работать над упрощением условий поездок граждан
Россия и страны Африки намерены работать над упрощением условий поездок граждан России и африканских государств, говорится в Плане действий форума партнерства... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:31
2023-07-28T19:31
2023-07-28T19:31
россия
африка
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки намерены работать над упрощением условий поездок граждан России и африканских государств, говорится в Плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Сотрудничество в области политики и безопасности. Политика... Взаимодействовать по вопросам, связанным с дальнейшим упрощением условий поездок граждан Российской Федерации и африканских государств", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886973968.html
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россия, африка, форум "россия — африка"
Россия, Африка, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка будут работать над упрощением условий поездок граждан
Россия и страны Африки будут работать над упрощением условий поездок граждан