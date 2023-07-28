Зеленский рассказал о своей встрече с премьер-министром Катара
Зеленский на встрече с премьер-министром Катара обсудил план восстановления Украины
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Зеленский заявил, что провел встречу с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани, стороны обсудили план восстановления Украины и инвестиционные возможности для катарских компаний.
"Содержательная встреча с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Обсудили дальнейшие шаги по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и продолжению безопасного функционирования "зернового коридора", формулу мира.. план восстановления Украины и катарские инвестиции", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Как сообщает пресс-служба офиса Зеленского, особое внимание было уделено вопросам реализации плана восстановления Украины и "Формулы мира", которая якобы способна урегулировать конфликт в любой точке мира. Стороны обсудили "возможности для катарских инвестиционных фондов" участвовать в имплементации конкретных программ развития и восстановления Украины.
Как сообщил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Катар выделит Украине 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной поддержки.
Ранее Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины.