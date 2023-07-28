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В нескольких районах Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 28.07.2023
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10:29 28.07.2023 (обновлено: 10:42 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/osadki-1886781208.html
В нескольких районах Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков
В нескольких районах Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 28.07.2023
В нескольких районах Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков
Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за ночь, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:29
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за ночь, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЗелАО - 32 миллиметра, ТиНАО - 17 миллиметров, ВАО - 16 миллиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что в пятницу в течение всего дня дождь, местами сильный, продолжится, он может сопровождаться грозой. До вечера возможно выпадение еще до 25 миллиметров осадков."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - уточняется в сообщении.Подчеркивается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "ВКонтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
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В нескольких районах Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков

В отдельных районах Москвы за ночь выпало почти 40 процентов месячной нормы осадков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за ночь, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЗелАО - 32 миллиметра, ТиНАО - 17 миллиметров, ВАО - 16 миллиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятницу в течение всего дня дождь, местами сильный, продолжится, он может сопровождаться грозой. До вечера возможно выпадение еще до 25 миллиметров осадков.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "ВКонтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
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