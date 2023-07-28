https://ria.ru/20230728/osadki-1886781208.html

В нескольких районах Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков

В нескольких районах Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 28.07.2023

В нескольких районах Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков

Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за ночь, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:29

2023-07-28T10:29

2023-07-28T10:42

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944243_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4dfcce78581f1b8af84de627a601fb04.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за ночь, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЗелАО - 32 миллиметра, ТиНАО - 17 миллиметров, ВАО - 16 миллиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что в пятницу в течение всего дня дождь, местами сильный, продолжится, он может сопровождаться грозой. До вечера возможно выпадение еще до 25 миллиметров осадков."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - уточняется в сообщении.Подчеркивается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "ВКонтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.

https://ria.ru/20230728/aeroporty-1886746682.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода