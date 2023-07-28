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В нескольких районах Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков
В нескольких районах Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 28.07.2023
В нескольких районах Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков
Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за ночь, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:29
2023-07-28T10:29
2023-07-28T10:42
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за ночь, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЗелАО - 32 миллиметра, ТиНАО - 17 миллиметров, ВАО - 16 миллиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что в пятницу в течение всего дня дождь, местами сильный, продолжится, он может сопровождаться грозой. До вечера возможно выпадение еще до 25 миллиметров осадков."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - уточняется в сообщении.Подчеркивается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "ВКонтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, погода
В нескольких районах Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков
В отдельных районах Москвы за ночь выпало почти 40 процентов месячной нормы осадков
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за ночь, сообщается в телеграм-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЗелАО - 32 миллиметра, ТиНАО - 17 миллиметров, ВАО - 16 миллиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятницу в течение всего дня дождь, местами сильный, продолжится, он может сопровождаться грозой. До вечера возможно выпадение еще до 25 миллиметров осадков.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток
", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "ВКонтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
В аэропортах Москвы и Петербурга на фоне непогоды задержали около 30 рейсов