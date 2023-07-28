https://ria.ru/20230728/osadki-1886774910.html

В Москве за ночь выпало до 32 миллиметров осадков

В Москве за ночь выпало до 32 миллиметров осадков - РИА Новости, 28.07.2023

В Москве за ночь выпало до 32 миллиметров осадков

Минувшей ночью в Москве выпало до 32 миллиметров осадков, больше всего в Зеленограде, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:05

2023-07-28T10:05

2023-07-28T10:05

общество

москва

зеленоград

татьяна позднякова

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минувшей ночью в Москве выпало до 32 миллиметров осадков, больше всего в Зеленограде, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Минувшая ночь в Москве и области выдалась ненастной, с ливнями и грозами. Самый сильный дождь вновь обрушился на Зеленоград, здесь выпало еще 32 миллиметра осадков. В центре столицы и на ВДНХ дождь был поскромнее - 7 миллиметров", - написала Позднякова. Синоптик также отметила, что на территории Новой Москвы выпало 17 миллиметров осадков, а на западе Московской области - 22 миллиметров. Кроме того, специалист добавила, что к 10 часам утра на Москву с юга пойдет новая зона ливней и гроз.

https://ria.ru/20230726/liven-1886489566.html

москва

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, зеленоград, татьяна позднякова