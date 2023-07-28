https://ria.ru/20230728/osadki-1886774910.html
В Москве за ночь выпало до 32 миллиметров осадков
В Москве за ночь выпало до 32 миллиметров осадков - РИА Новости, 28.07.2023
В Москве за ночь выпало до 32 миллиметров осадков
Минувшей ночью в Москве выпало до 32 миллиметров осадков, больше всего в Зеленограде, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:05
2023-07-28T10:05
2023-07-28T10:05
общество
москва
зеленоград
татьяна позднякова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884871284_0:184:3128:1944_1920x0_80_0_0_a9b58b8868319bd725eaa022a0c81f94.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минувшей ночью в Москве выпало до 32 миллиметров осадков, больше всего в Зеленограде, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Минувшая ночь в Москве и области выдалась ненастной, с ливнями и грозами. Самый сильный дождь вновь обрушился на Зеленоград, здесь выпало еще 32 миллиметра осадков. В центре столицы и на ВДНХ дождь был поскромнее - 7 миллиметров", - написала Позднякова. Синоптик также отметила, что на территории Новой Москвы выпало 17 миллиметров осадков, а на западе Московской области - 22 миллиметров. Кроме того, специалист добавила, что к 10 часам утра на Москву с юга пойдет новая зона ливней и гроз.
https://ria.ru/20230726/liven-1886489566.html
москва
зеленоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884871284_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_f645fe23016c38b5b3dde7f6ba0f15ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, зеленоград, татьяна позднякова
Общество, Москва, Зеленоград, Татьяна Позднякова
В Москве за ночь выпало до 32 миллиметров осадков
Синоптик Позднякова: в Москве за ночь выпало от семи до 32 миллиметров осадков