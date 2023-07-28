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В Москве за ночь выпало до 32 миллиметров осадков - РИА Новости, 28.07.2023
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10:05 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/osadki-1886774910.html
В Москве за ночь выпало до 32 миллиметров осадков
В Москве за ночь выпало до 32 миллиметров осадков - РИА Новости, 28.07.2023
В Москве за ночь выпало до 32 миллиметров осадков
Минувшей ночью в Москве выпало до 32 миллиметров осадков, больше всего в Зеленограде, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:05
2023-07-28T10:05
общество
москва
зеленоград
татьяна позднякова
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минувшей ночью в Москве выпало до 32 миллиметров осадков, больше всего в Зеленограде, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Минувшая ночь в Москве и области выдалась ненастной, с ливнями и грозами. Самый сильный дождь вновь обрушился на Зеленоград, здесь выпало еще 32 миллиметра осадков. В центре столицы и на ВДНХ дождь был поскромнее - 7 миллиметров", - написала Позднякова. Синоптик также отметила, что на территории Новой Москвы выпало 17 миллиметров осадков, а на западе Московской области - 22 миллиметров. Кроме того, специалист добавила, что к 10 часам утра на Москву с юга пойдет новая зона ливней и гроз.
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общество, москва, зеленоград, татьяна позднякова
Общество, Москва, Зеленоград, Татьяна Позднякова
В Москве за ночь выпало до 32 миллиметров осадков

Синоптик Позднякова: в Москве за ночь выпало от семи до 32 миллиметров осадков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка переходит дорогу во время дождя в Москве
Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минувшей ночью в Москве выпало до 32 миллиметров осадков, больше всего в Зеленограде, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Минувшая ночь в Москве и области выдалась ненастной, с ливнями и грозами. Самый сильный дождь вновь обрушился на Зеленоград, здесь выпало еще 32 миллиметра осадков. В центре столицы и на ВДНХ дождь был поскромнее - 7 миллиметров", - написала Позднякова. Синоптик также отметила, что на территории Новой Москвы выпало 17 миллиметров осадков, а на западе Московской области - 22 миллиметров.
Кроме того, специалист добавила, что к 10 часам утра на Москву с юга пойдет новая зона ливней и гроз.
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ОбществоМоскваЗеленоградТатьяна Позднякова
 
 
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