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Захарова рассказала о помощи Африке по проблеме "недопредставленности" - РИА Новости, 28.07.2023
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16:36 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/organizatsii-1886899680.html
Захарова рассказала о помощи Африке по проблеме "недопредставленности"
Захарова рассказала о помощи Африке по проблеме "недопредставленности" - РИА Новости, 28.07.2023
Захарова рассказала о помощи Африке по проблеме "недопредставленности"
Россия много лет содействует государствам Африки, помогая решать проблему их "недопредставленности" в международных организациях, заявила официальный... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:36
2023-07-28T16:36
африка
мария захарова
россия
в мире
евросоюз
нато
оон
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия много лет содействует государствам Африки, помогая решать проблему их "недопредставленности" в международных организациях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24". &quot;Мы этому содействуем много лет. Именно за счет нашего голоса Африка имела возможность отстаивать свои позиции по глобальным проблемам и по проблемам недопредставленности&quot;, – сказала Захарова.Она отметила, что колоссальное количество государств африканского континента "вообще не представлены" в международных организациях, в отличие от стран ЕС. "Европейский союз в два раза меньше, а в Совбезе представлен и на ротационной основе, и постоянными членами", – подчеркнула Захарова. По ее словам, из-за того, что Европейский союз "растворяется" в НАТО, существует "засилье натовской идеологии" в Совбезе ООН. Захарова отметила, что страны ЕС на международных площадках зачастую вырабатывают коллективное решение, "которое потом распространяется в качестве обязательного формуляра для голосования", а государства африканского континента голосуют индивидуально, исходя из приоритетов своей внешней политики.
https://ria.ru/20230728/afrika-1886863565.html
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африка, мария захарова, россия, в мире, евросоюз, нато, оон, форум "россия — африка"
Африка, Мария Захарова, Россия, В мире, Евросоюз, НАТО, ООН, Форум "Россия — Африка"
Захарова рассказала о помощи Африке по проблеме "недопредставленности"

Захарова: Россия помогает Африке по проблеме недопредставленности в организациях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия много лет содействует государствам Африки, помогая решать проблему их "недопредставленности" в международных организациях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Мы этому содействуем много лет. Именно за счет нашего голоса Африка имела возможность отстаивать свои позиции по глобальным проблемам и по проблемам недопредставленности", – сказала Захарова.

Она отметила, что колоссальное количество государств африканского континента "вообще не представлены" в международных организациях, в отличие от стран ЕС.
"Европейский союз в два раза меньше, а в Совбезе представлен и на ротационной основе, и постоянными членами", – подчеркнула Захарова.
По ее словам, из-за того, что Европейский союз "растворяется" в НАТО, существует "засилье натовской идеологии" в Совбезе ООН.
Захарова отметила, что страны ЕС на международных площадках зачастую вырабатывают коллективное решение, "которое потом распространяется в качестве обязательного формуляра для голосования", а государства африканского континента голосуют индивидуально, исходя из приоритетов своей внешней политики.
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АфрикаМария ЗахароваРоссияВ миреЕвросоюзНАТОООНФорум "Россия — Африка"
 
 
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