https://ria.ru/20230728/organizatsii-1886899680.html

Захарова рассказала о помощи Африке по проблеме "недопредставленности"

Захарова рассказала о помощи Африке по проблеме "недопредставленности" - РИА Новости, 28.07.2023

Захарова рассказала о помощи Африке по проблеме "недопредставленности"

Россия много лет содействует государствам Африки, помогая решать проблему их "недопредставленности" в международных организациях, заявила официальный... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:36

2023-07-28T16:36

2023-07-28T16:36

африка

мария захарова

россия

в мире

евросоюз

нато

оон

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия много лет содействует государствам Африки, помогая решать проблему их "недопредставленности" в международных организациях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24". "Мы этому содействуем много лет. Именно за счет нашего голоса Африка имела возможность отстаивать свои позиции по глобальным проблемам и по проблемам недопредставленности", – сказала Захарова.Она отметила, что колоссальное количество государств африканского континента "вообще не представлены" в международных организациях, в отличие от стран ЕС. "Европейский союз в два раза меньше, а в Совбезе представлен и на ротационной основе, и постоянными членами", – подчеркнула Захарова. По ее словам, из-за того, что Европейский союз "растворяется" в НАТО, существует "засилье натовской идеологии" в Совбезе ООН. Захарова отметила, что страны ЕС на международных площадках зачастую вырабатывают коллективное решение, "которое потом распространяется в качестве обязательного формуляра для голосования", а государства африканского континента голосуют индивидуально, исходя из приоритетов своей внешней политики.

https://ria.ru/20230728/afrika-1886863565.html

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африка, мария захарова, россия, в мире, евросоюз, нато, оон, форум "россия — африка"