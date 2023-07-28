https://ria.ru/20230728/obvineniya-1886881945.html

Трамп заявил, что не прекратит борьбу за президентский пост в США

Трамп заявил, что не прекратит борьбу за президентский пост в США - РИА Новости, 28.07.2023

Трамп заявил, что не прекратит борьбу за президентский пост в США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен прекращать борьбу за пост главы государства даже в случае вынесения ему обвинительного приговора. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:57

2023-07-28T15:57

2023-07-28T16:21

в мире

сша

флорида

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a50fa07c5a7423491f35cee80be4b2.jpg

ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен прекращать борьбу за пост главы государства даже в случае вынесения ему обвинительного приговора."Нет, вовсе нет, в конституции ничего не говорится о том, что это может (повлиять - ред.), поэтому совершенно нет", - сказал Трамп в интервью журналисту Джону Фредериксу, отвечая на вопрос о том, может ли такое развитие событие сказаться на его планах продолжать президентскую кампанию.Накануне Трампу были предъявлены два новых пункта обвинения, касающиеся уничтожения записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Помимо этого, Трампу был предъявлен еще один пункт обвинения касательно "умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США".В совокупности число предъявленных политику пунктов обвинения в рамках уголовного дела о ненадлежащем хранении секретных правительственных документов достигло 40.

https://ria.ru/20230727/kennedi-1886650949.html

https://ria.ru/20230721/pereizbranie-1885564315.html

сша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, флорида, дональд трамп