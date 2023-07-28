https://ria.ru/20230728/obvineniya-1886881945.html
Трамп заявил, что не прекратит борьбу за президентский пост в США
Трамп заявил, что не прекратит борьбу за президентский пост в США - РИА Новости, 28.07.2023
Трамп заявил, что не прекратит борьбу за президентский пост в США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен прекращать борьбу за пост главы государства даже в случае вынесения ему обвинительного приговора. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:57
2023-07-28T15:57
2023-07-28T16:21
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен прекращать борьбу за пост главы государства даже в случае вынесения ему обвинительного приговора."Нет, вовсе нет, в конституции ничего не говорится о том, что это может (повлиять - ред.), поэтому совершенно нет", - сказал Трамп в интервью журналисту Джону Фредериксу, отвечая на вопрос о том, может ли такое развитие событие сказаться на его планах продолжать президентскую кампанию.Накануне Трампу были предъявлены два новых пункта обвинения, касающиеся уничтожения записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Помимо этого, Трампу был предъявлен еще один пункт обвинения касательно "умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США".В совокупности число предъявленных политику пунктов обвинения в рамках уголовного дела о ненадлежащем хранении секретных правительственных документов достигло 40.
https://ria.ru/20230727/kennedi-1886650949.html
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в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не прекратит борьбу за президентский пост в США
Трамп заявил, что не прекратит борьбу за президентский пост в США, несмотря на обвинения
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен прекращать борьбу за пост главы государства даже в случае вынесения ему обвинительного приговора.
"Нет, вовсе нет, в конституции ничего не говорится о том, что это может (повлиять - ред.), поэтому совершенно нет", - сказал Трамп в интервью журналисту Джону Фредериксу, отвечая на вопрос о том, может ли такое развитие событие сказаться на его планах продолжать президентскую кампанию.
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Накануне Трампу были предъявлены два новых пункта обвинения, касающиеся уничтожения записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида
). Помимо этого, Трампу был предъявлен еще один пункт обвинения касательно "умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США".
В совокупности число предъявленных политику пунктов обвинения в рамках уголовного дела о ненадлежащем хранении секретных правительственных документов достигло 40.
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