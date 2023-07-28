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ВСУ обстреляли ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:40 28.07.2023 (обновлено: 07:44 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/obstrely-1886759913.html
ВСУ обстреляли ДНР снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.07.2023
ВСУ обстреляли ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк и другие районы региона, выпустив в том числе более 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T07:40
2023-07-28T07:44
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и другие районы региона, выпустив в том числе более 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 06.45 – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.05 - населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07.05 - населенный пункт Яснобродовка– город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.15 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра, - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, в период с 06.50 по 07.00 украинские войска обстреляли населенные пункты Макеевка и Старомихайловка, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886759798.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ обстреляли ДНР снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и другие районы снарядами натовского калибра

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Последствия обстрела Донецка . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и другие районы региона, выпустив в том числе более 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 06.45 – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.05 - населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07.05 - населенный пункт Яснобродовка– город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.15 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра, - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, в период с 06.50 по 07.00 украинские войска обстреляли населенные пункты Макеевка и Старомихайловка, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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