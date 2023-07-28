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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 28.07.2023

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 13.00 выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:04

2023-07-28T13:04

2023-07-28T13:12

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Кроме того, с 12.15 до 12.35 украинские войска выпустили по этому же району Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина