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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 28.07.2023 (обновлено: 13:12 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/obstrel-1886831083.html
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 28.07.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 13.00 выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:04
2023-07-28T13:12
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Кроме того, с 12.15 до 12.35 украинские войска выпустили по этому же району Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, с 12.15 до 12.35 украинские войска выпустили по этому же району Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
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