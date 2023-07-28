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Гладков рассказал о закупке оборудования для белгородских больниц - РИА Новости, 28.07.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
12:42 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/oborudovanie-1886824175.html
Гладков рассказал о закупке оборудования для белгородских больниц
Гладков рассказал о закупке оборудования для белгородских больниц - РИА Новости, 28.07.2023
Гладков рассказал о закупке оборудования для белгородских больниц
Более 120 единиц медицинской техники закуплено в этом году для больниц Белгородской области, в некоторых такого оборудования не было никогда, сообщил губернатор РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:42
2023-07-28T12:42
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 июл – РИА Новости. Более 120 единиц медицинской техники закуплено в этом году для больниц Белгородской области, в некоторых такого оборудования не было никогда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В этом году мы уже закупили 121 единицу медицинской техники: флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, УЗИ, СКТ. Например, в Борисовскую и Ракитянскую центральную районную больницу купили и установили СКТ, а в Ивню – маммограф, этого оборудования в этих больницах не было никогда", - написал глава региона. Он отметил, что все это делается для того, чтобы возможность получения медицинских услуг в сельских населенных пунктах, в сельских районах была такая же, как и в городах Белгородской области. "Из 121 единицы закупленного оборудования большая часть уже доставлена, надеюсь, что в большинстве своем вы уже почувствовали эти изменения, если нет – в ближайшее время завершим установку, и вы сможете получить качественную медицинскую услугу в наших центральных районных больницах", - отметил Гладков.
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вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о закупке оборудования для белгородских больниц

Гладков сообщил, что для больниц Белгородской области закупили более 120 единиц медтехники

© РИА Новости / Константин МихальчевскийКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Коридор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 июл – РИА Новости. Более 120 единиц медицинской техники закуплено в этом году для больниц Белгородской области, в некоторых такого оборудования не было никогда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«
"В этом году мы уже закупили 121 единицу медицинской техники: флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, УЗИ, СКТ. Например, в Борисовскую и Ракитянскую центральную районную больницу купили и установили СКТ, а в Ивню – маммограф, этого оборудования в этих больницах не было никогда", - написал глава региона.
Он отметил, что все это делается для того, чтобы возможность получения медицинских услуг в сельских населенных пунктах, в сельских районах была такая же, как и в городах Белгородской области.
"Из 121 единицы закупленного оборудования большая часть уже доставлена, надеюсь, что в большинстве своем вы уже почувствовали эти изменения, если нет – в ближайшее время завершим установку, и вы сможете получить качественную медицинскую услугу в наших центральных районных больницах", - отметил Гладков.
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