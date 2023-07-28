https://ria.ru/20230728/oboroty-1886709651.html

Ефимов: обороты сферы платных услуг Москвы выросли на 7,5 процента

Ефимов: обороты сферы платных услуг Москвы выросли на 7,5 процента - РИА Новости, 28.07.2023

Ефимов: обороты сферы платных услуг Москвы выросли на 7,5 процента

Обороты сферы платных услуг столицы выросли на 7,5% за пять месяцев 2023 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:40

2023-07-28T11:40

2023-07-28T11:40

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Обороты сферы платных услуг столицы выросли на 7,5% за пять месяцев 2023 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.За январь-май текущего года объем платных услуг для населения, которые оказали столичные предприятия, повысился на 7,5% относительно показателя аналогичного периода 2022 года в сопоставимых ценах. Он составил 1,2 трлн рублей. Компании, оказывающие транспортные услуги, организации сферы образования, туризма и культуры обеспечили наиболее весомый вклад в прирост оборотов.Ефимов отметил, что в столице сфера услуг динамично развивается. Бизнесмены Москвы адаптировались к нелегким экономическим условиям и продолжают заполнять высвобождающиеся ниши."С начала 2023 года этот сегмент экономики поступательно рос, демонстрируя одни из самых высоких темпов среди регионов России. За 5 месяцев этого года объем платных услуг населению Москвы вырос на 7,5%, в то время как в среднем по стране прирост в сопоставимых ценах составил 3,5%", – сказал вице-мэр Москвы, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.Как отметили в столичном департаменте экономической политики и развития, учреждения культуры и спорта показали самую активную динамику за 5 месяцев этого года. Их оборот в сопоставимых ценах составил 48 млрд рублей, прибавив свыше 20%. В сфере транспортных услуг доход вырос до 376 млрд рублей, более чем на 18%. Прирост в сфере образовательных сервисов дошел до суммы в 101,4 млрд рублей – плюс 13,2%. Увеличение выручки гостиничного и туристического бизнеса составило почти 10% - 43,7 млрд рублей.Столица России является одним из самых развитых и крупнейших мегаполисов на планете. С 2010 года Москва находится в числе мировых лидеров по уровню совершенствования и успешно конкурирует с крупнейшими городами разных стран. В Москве отмечается высокий уровень жизни людей, высокое качество транспорта, здравоохранения, городской среды, образования, строительства жилья, электронного правительства и безопасности, оказания городских услуг. Динамично развивающаяся экономика и рост уровня развития делают столицу драйвером прогресса и для всей Российской Федерации в целом.

https://ria.ru/20230725/proekty-1886041370.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва