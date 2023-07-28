https://ria.ru/20230728/obnovlenie-1886825608.html

В Оренбургской области расширят обновление инфраструктуры ЖКХ

В Оренбургской области расширят обновление инфраструктуры ЖКХ - РИА Новости, 28.07.2023

В Оренбургской области расширят обновление инфраструктуры ЖКХ

В Оренбургской области в 2023 году запланировано строительство и капитальный ремонт 114 объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; на сегодняшний день работы РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:44

2023-07-28T12:44

2023-07-28T12:44

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

жкх

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ОРЕНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. В Оренбургской области в 2023 году запланировано строительство и капитальный ремонт 114 объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; на сегодняшний день работы завершены на 44 объектах, сообщает пресс-служба правительства региона. "В прошлом году на модернизацию коммунального хозяйства региона было направлено 1,2 миллиарда рублей. Однако уровень износа инфраструктуры остается достаточно высоким, поэтому финансирование отрасли увеличиваем, в том числе за счет участия в федеральных программах. В 2023 году в консолидированном бюджете региона на обновление ЖКХ запланировано более 3,7 миллиарда рублей. С учетом федеральных займов от Фонда национального благосостояния 2,2 миллиарда рублей пойдут на ремонт тепловых сетей и системы водоснабжения в Кувандыке, Оренбурге, Новотроицке и Бузулуке. Основная задача – повысить эффективность и надежность работы ЖКХ, провести форсированную подготовку к новому отопительному сезону", – сказал губернатор области Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Так, в райцентре Первомайское реализовано сразу два проекта по модернизации ЖКХ. Капитально отремонтированные водонапорные башни по улице Мирной на 50 кубометров каждая помогут значительно улучшить качество водоснабжения более 6,7 тысячи жителей поселка. Проведен капремонт участка теплотрассы протяженностью 180 метров по улице 60 лет СССР, что существенно снизит теплопотери на сетях, добавили в пресс-службе. Ранее была введена в эксплуатацию новая система теплоснабжения детского сада "Лучик" в поселке Привольном Илекского района, а также построена теплогенераторная в селе Новопокровка Кувандыкского городского округа. В Сорочинском городском округе капитально отремонтировано более двух километров водопроводной сети. Также в этом году начала работать новая региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, рассчитанная на 2023-2027 годы. За первые два года работы программы планируется реализовать еще 50 проектов в 25 территориях. В первоочередных планах - реконструкция 220,6 километров сетей по всему региону и ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной в поселке Новосергиевка, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230725/orenburzhe-1886122836.html

оренбургская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, жкх