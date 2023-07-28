Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ между Дубаем и Шарджей запустят ежедневные катамараны - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
01:10 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/oae-1886672464.html
В ОАЭ между Дубаем и Шарджей запустят ежедневные катамараны
В ОАЭ между Дубаем и Шарджей запустят ежедневные катамараны - РИА Новости, 28.07.2023
В ОАЭ между Дубаем и Шарджей запустят ежедневные катамараны
С 4 августа между поулярными у туристов эмиратами Дубай и Шарджа будут ежедневно курсировать катамараны, это первая регулярная линия морского транспорта между... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T01:10
2023-07-28T01:10
туризм
новости - туризм
дубай
шарджа (эмират)
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839763003_0:421:2893:2048_1920x0_80_0_0_c31ffd5b6ff7bc12efed0c4ce21d507a.jpg
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. С 4 августа между поулярными у туристов эмиратами Дубай и Шарджа будут ежедневно курсировать катамараны, это первая регулярная линия морского транспорта между эмиратами, говорится на сайте Управления дорог и транспорта Дубая (RTA). Служба морского транспорта будет выполнять восемь рейсов в день с понедельника по четверг и шесть – с пятницы по воскресенье. Поездка между станцией Al Ghubaiba и станцией Sharjah Aquarium занимает около 35 минут.Билеты на одну поездку предлагаются по цене 15 дирхамов (368 рублей) в "серебряный" класс и 25 дирхамов (613 рублей) – в "золотой".Введение морской переправы – часть совместных усилий властей двух эмиратов, направленных на рост мобильности между ними.
https://ria.ru/20230723/emiraty-1885096152.html
дубай
шарджа (эмират)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839763003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a3f18c9f779672554e00e2a152aa465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, дубай, шарджа (эмират), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Дубай, Шарджа (эмират), Туризм
В ОАЭ между Дубаем и Шарджей запустят ежедневные катамараны

В ОАЭ с августа между Дубаем и Шарджей будут ежедневно курсировать пассажирские катамараны

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Дубае
Отдыхающие на пляже в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. С 4 августа между поулярными у туристов эмиратами Дубай и Шарджа будут ежедневно курсировать катамараны, это первая регулярная линия морского транспорта между эмиратами, говорится на сайте Управления дорог и транспорта Дубая (RTA).
Служба морского транспорта будет выполнять восемь рейсов в день с понедельника по четверг и шесть – с пятницы по воскресенье. Поездка между станцией Al Ghubaiba и станцией Sharjah Aquarium занимает около 35 минут.
Билеты на одну поездку предлагаются по цене 15 дирхамов (368 рублей) в "серебряный" класс и 25 дирхамов (613 рублей) – в "золотой".
Введение морской переправы – часть совместных усилий властей двух эмиратов, направленных на рост мобильности между ними.
Девушка гуляет по набережной в районе Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Дешевле Турции. Стоит ли ехать в ОАЭ летом
23 июля, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмДубайШарджа (эмират)Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала