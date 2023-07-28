https://ria.ru/20230728/oae-1886672464.html

В ОАЭ между Дубаем и Шарджей запустят ежедневные катамараны

В ОАЭ между Дубаем и Шарджей запустят ежедневные катамараны - РИА Новости, 28.07.2023

В ОАЭ между Дубаем и Шарджей запустят ежедневные катамараны

С 4 августа между поулярными у туристов эмиратами Дубай и Шарджа будут ежедневно курсировать катамараны, это первая регулярная линия морского транспорта между... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T01:10

2023-07-28T01:10

2023-07-28T01:10

туризм

новости - туризм

дубай

шарджа (эмират)

туризм

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. С 4 августа между поулярными у туристов эмиратами Дубай и Шарджа будут ежедневно курсировать катамараны, это первая регулярная линия морского транспорта между эмиратами, говорится на сайте Управления дорог и транспорта Дубая (RTA). Служба морского транспорта будет выполнять восемь рейсов в день с понедельника по четверг и шесть – с пятницы по воскресенье. Поездка между станцией Al Ghubaiba и станцией Sharjah Aquarium занимает около 35 минут.Билеты на одну поездку предлагаются по цене 15 дирхамов (368 рублей) в "серебряный" класс и 25 дирхамов (613 рублей) – в "золотой".Введение морской переправы – часть совместных усилий властей двух эмиратов, направленных на рост мобильности между ними.

https://ria.ru/20230723/emiraty-1885096152.html

дубай

шарджа (эмират)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, дубай, шарджа (эмират), туризм