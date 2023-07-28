https://ria.ru/20230728/oae-1886672464.html
В ОАЭ между Дубаем и Шарджей запустят ежедневные катамараны
В ОАЭ между Дубаем и Шарджей запустят ежедневные катамараны - РИА Новости, 28.07.2023
В ОАЭ между Дубаем и Шарджей запустят ежедневные катамараны
С 4 августа между поулярными у туристов эмиратами Дубай и Шарджа будут ежедневно курсировать катамараны, это первая регулярная линия морского транспорта между... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T01:10
2023-07-28T01:10
2023-07-28T01:10
туризм
новости - туризм
дубай
шарджа (эмират)
туризм
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. С 4 августа между поулярными у туристов эмиратами Дубай и Шарджа будут ежедневно курсировать катамараны, это первая регулярная линия морского транспорта между эмиратами, говорится на сайте Управления дорог и транспорта Дубая (RTA). Служба морского транспорта будет выполнять восемь рейсов в день с понедельника по четверг и шесть – с пятницы по воскресенье. Поездка между станцией Al Ghubaiba и станцией Sharjah Aquarium занимает около 35 минут.Билеты на одну поездку предлагаются по цене 15 дирхамов (368 рублей) в "серебряный" класс и 25 дирхамов (613 рублей) – в "золотой".Введение морской переправы – часть совместных усилий властей двух эмиратов, направленных на рост мобильности между ними.
https://ria.ru/20230723/emiraty-1885096152.html
дубай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, дубай, шарджа (эмират), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Дубай, Шарджа (эмират), Туризм
В ОАЭ между Дубаем и Шарджей запустят ежедневные катамараны
В ОАЭ с августа между Дубаем и Шарджей будут ежедневно курсировать пассажирские катамараны