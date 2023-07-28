https://ria.ru/20230728/nikolaev-1886852833.html

Глава Якутии заявил о старте проекта "1000 лидеров науки и технологий"

Глава Якутии заявил о старте проекта "1000 лидеров науки и технологий" - РИА Новости, 28.07.2023

Глава Якутии заявил о старте проекта "1000 лидеров науки и технологий"

Глава Якутии Айсен Николаев дал старт проекту "1000 лидеров науки и технологий республики", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:58

2023-07-28T13:58

2023-07-28T13:58

республика саха (якутия)

айсен николаев

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ЯКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев дал старт проекту "1000 лидеров науки и технологий республики", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Николаев в пятницу встретился с представителями научной общественности. Стороны обсудили дальнейшее развитие науки в республике. "На ближайшие годы нам надо реализовать проект "1000 лидеров науки и технологий Республики Саха (Якутия)" и направить, в первую очередь, на поддержку молодых ученых, исследователей для того, чтобы координировать, объединить воедино всю масштабную работу по целевой подготовке научных кадров. Я ввел гранты молодым ученым, специалистам в сумме 5 миллионов рублей, сейчас предусмотрено 10 грантов по 500 тысяч рублей. Считаю, что пришло время делать определенное усиление в этом вопросе для того, чтобы повысить интерес молодежи к науке, поддержать нашу талантливую научную молодежь, поддержать фундаментальную науку. Я поручаю правительству республики со следующего года сделать 20 грантов по 750 тысяч рублей, увеличить сумму до 15 миллионов рублей ежегодно", - приводятся слова главы региона. Также глава Якутии поручил начать формирование и развитие III этапа программы комплексных исследований в Республике Саха (Якутия). По данным регионального правительства, в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие Республики Саха (Якутия)" ежегодное финансирование научной сферы возросло более чем в 2,2 раза. В 2023 году на развитие научной сферы предусмотрено более 420 миллионов рублей. Во взаимодействии с научно-образовательным центром "Север" Академией наук республики продолжается реализация второго этапа программы комплексных научных исследований в республике. Общая сумма всех исследований оценивается в 440 млн рублей.

https://ria.ru/20230725/bednost-1886195348.html

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айсен николаев